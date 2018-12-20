А так хотелось чуда! Простого рождественского чуда! Но в ФРС по-видимому работают исключительно реалисты, которые не только «не верят в привидения, но даже и не боятся их». Короче, участники рынка от ФРС чуда вчера не дождались. Ставку подняли и обещали поднять еще… А ведь надежды на то, что все будет иначе, витали в воздухе вчера целый день. Еще начиная с утра фьючерсы на основные индексы уверенно торговались в хорошем плюсе и показывали восходящую динамику. В ходе основной торговой сессии вера в «светлое будущее» несколько поугасла, но все равно вплоть до самого конца, то есть до 22-00 мск еще теплилась в сердцах трейдеров и инвесторов. Но не тут-то было! Решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США об очередном повышении процентной ставки на 0,25% поставило крест на всех надеждах. А последующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла вбила крепкий гвоздь в «гроб этих мечт».

В итоге, из +1% индексы быстро перебрались сначала к нулевым отметкам, а в последний час торгов дружно провалились ниже ватерлинии, пробив все текущие линии поддержки и закрывшись на минимумах этого года. Вот такой вот новогодний подарочек получили инвесторы от ФРС. Впрочем, разве кто-то ожидал иного? А вчерашний рост перед объявлением ставки можно отнести на праздничное временное помутнение рассудка участников рынка.

На отраслевом уровне выделить кого-либо очень трудно. Пролив шел по всему фронту бумаг. И только защитные сектора — телекоммуникационный и коммунальный — вполне объяснимо пострадали в гораздо меньшей степени. Первый даже можно сказать совсем не упал за счет того, что лидеры телекоммуникационного сектора — AT&T(T, +0,23%) и Verizon Communications (VZ, +0,38%) все же закрылись в чисто символическом плюсе. В коммунальном секторе дела обстояли несколько похуже — кто-то немного вырос, а кто-то — чуть-чуть упал. Ну а в целом по сектору акции коммунальщиков потеряли 0,2%. По сравнению, например, с акциями компаний, работающих в сфере услуг, которые потеряли только в среднем почти 2% это совсем не много.

Но все же среди всеобщего негатива были и свои маленькие герои, которые показали рост, а иногда и очень даже неплохой рост. К последним в первую очередь надо отнести акции General Electric (GE, +5,22%), которые по ходу торгов прибавляли до 8%, но все же к концу основной торговой сессии на общем негативном фоне вынуждены были немного сбавить обороты. Такой стремительный рост акций старейшего промышленного гиганта был вызван сообщением о том, что компания намерена вывести на IPO свое подразделение по здравоохранению, что возможно приведет к появлению крупнейшей в мире компании в этой области с капитализацией в 60 млрд. долларов. Ну что, GE медленно, но верно начинает восстанавливать свои позиции. Будем надеяться, что так будет и дальше.

Ожидания рынка на 20 декабря

Рынки переспали ночь после повышения ставки и, к сожалению, не успокоились. Да и успокаиваться-то в принципе не от чего. Весь комплекс проблем, который был до вчерашнего решения по ставке, остался и не сдвинулся ни на йоту с места, а ним еще и прибавились проблемы дальнейшего роста ставок в 2019 году, анонсированного вчера Председателем ФРС. Короче, всем стоять и всем бояться! Вот рынки и стали бояться — и в Азии, и в Европе, и в Штатах.

Вслед за фондовыми рынками полилась вниз и нефть — сегодня она теряет более 3%, тем самым демонстрируя, что где-где, а вот а рынке нефти расслабляться точно не следует. Правда, уже всем понятно, что и на фондовом рынке нас ждут тяжелые времена. И весь вопрос теперь стоит только в том — когда мы полетим вниз (именно полетим!) — до Нового года или сразу после.

Некоторая надежда, что обвала до Нового года не будет, все же есть. Уж очень американцы не любят портить себе настроение на праздники. Хотя следует признать, что даже это правило в последнее время стало работать не очень хорошо. Так что совет в текущих условиях может быть только один — отойти в сторону и не лезть в драку. Конечно, это не касается тех, кто любит ловить рыбку в мутной воде. Вот для них сейчас самое лучшее время. Поскольку мы не знаем даже, что будет через несколько часов, не говоря уже о том, что будет через несколько месяцев. Поэтому инвесторам сейчас стоит подумать над своей стратегией — где и на каких уровнях вы будете продавать (если сидите в акциях) или же покупать (если есть кэш), когда цены пойдут вниз. Думайте об этом заранее и не спрашивайте потом — что мне делать, если я потерял 80% всех денег?

Все вышесказанное относится и к сегодняшнему дню — что будет, сказать очень сложно. Вчера вынесли многих спекулянтов, ставивших на локальный рост. Закрыли они свои позиции или нет — неизвестно. Но часть длинных краткосрочных позиций наверняка еще на рынке, и поэтому эти спекулянты вполне возможно попытаются еще раз поднять рынок, чтобы отбить локальные убытки. Однако из этого можно сделать вывод, что даже если будет какой-то небольшой рост, то его тут же будут гасить продажами, и скорее всего, при самых благоприятных обстоятельствах мы увидим небольшой положительный отрыв от нулевых отметок. На большее не стоит рассчитывать. И надо радоваться, если вновь не начнется распродажа. А риски этого сейчас как никогда велики.