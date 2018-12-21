Утром в пятницу фьючерсы на ведущие американские индексы показывают незначительное снижение в пределах полпроцента. Учитывая события последних дней, следует благодарить рынок за то, что он не падает ещё сильнее.

Четверг фондовая Америка закрыла очередным снижением: Доу Джонс в минусе на 1,99%, S&P 500 просел на 1,6%, а Nasdaq Composite и вовсе оказался на грани медвежьего рынка, теряя 1,63% за день и 19,3% со своего пика в этом году. Формально медвежий рынок начинается с падения в 20%, и с уверенностью можно сказать, что мы увидим это ещё в уходящем году. В качестве утешительного приза можно отметить, что на внебиржевых торгах после закрытия большинство акций Доу Джонса незначительно росли в цене.

В рамках индекса широкого рынка в красной зоне оказались 10 секторов из 11. В день обвала по традиции лучше всех себя чувствуют бумаги коммунальных компаний – S&P Utilities набирает 0,25%. Во главе аутсайдеров – энергетический сектор (-2,79%), попавший под удар из-за стремительно дешевеющей нефти. Цены WTI и Brent вернулись к уровням середины 2017 года, теряя свыше 4% за день. Из нефтегазовых гигантов Америки больше всего досталось Exxon Mobil: за четверг компания лишилась 3,11% капитализации. По ценам на сырьё медленно, но неуклонно бьёт растущее число функционирующих в США буровых установок.

Причиной продолжившегося обвала многими СМИ уже назначена возможная приостановка работы федерального правительства. Дональд Трамп угрожает не подписать одобренный законодателями бюджет, если демократы не согласятся включить в него расходы на постройку стены вдоль границы с Мексикой. Приостановка работы правительства не такое уж редкое явление американской политической жизни. Только в этом году такое случалось дважды: в конце января и в начале февраля, то есть до и во время первой коррекции рынка. Сказать, что вчера индексы рухнули из-за политических хитросплетений, было бы неверно. С другой стороны, лишний негатив в такое беспокойное время инвесторами воспринимается очень болезненно.

Рынки проигнорировали успокаивающее заявление министра финансов Стивена Мнучина, неожиданно вступившегося за ФРС. По мнению чиновника, инвесторы преувеличили негативный эффект от будущих повышений ключевой ставки, а акции оказались перепроданы. Коррекция усугубляется, но золото – защитный актив – переживает ренессанс. Цена унции выросла на 1,38% до 1260 долл. Сильный скачок испытал и индекс волатильности VIX, достигший на фоне продолжающегося спада котировок 28,0 пунктов. Зато слова Мнучина о смягчении политики ФРС услышали инвесторы в доллар: DXY, взвешенный индекс американской валюты к денежным единицам шести развитых экономик мира, просел до отметки 96,32.

Сегодня в 16:30 МСК станет известен темп прироста ВВП США в третьем квартале. Значение выше прогнозируемых 3,5% поможет доллару восстановить потери. Инвесторам в фондовый рынок следует пристегнуть ремни и забыть о скором восстановлении акций. Уровень поддержки уверенно пробит неделю назад, а значит, нащупывать следующее дно можно долго. В настоящий момент рынок находится там же, где был летом 2017 года.