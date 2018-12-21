В ночь на среду золото подешевело на $16 — до $1 241 за унцию после заседания ФРС США, однако вчера желтый металл полностью отыграл потери и даже продемонстрировал дополнительный рост: по итогам дня котировки повысились на $25 до $1 266 за унцию. В первую очередь, такая динамика была обусловлена укреплением пары EUR/USD с 1,138 до 1,148. Важно отметить, что на вчерашней сессии наблюдался очень высокий спрос на надежные активы, такие как золото и японская иена (последняя укрепилась до трехмесячного максимума против доллара США). Это означает, что после четвертого повышения ставки ФРС в текущем году и на фоне опасений, что в будущем году рост мировой экономики замедлится (с учетом слабой макростатистики, вышедшей в ЕС и Китае, и частичной инверсии кривой доходности гособлигаций США), инвесторы не хотят вкладываться в рискованные активы, такие как акции и сырьевые товары.

Сегодня повышенному спросу на золото, как на защитный актив, будут способствовать опасения, связанные с возможной приостановкой финансирования федеральных органов власти в США (ранее такое случалось дважды — в январе и феврале 2018 года, причем в обоих случаях пауза была очень кратковременной). Отметим, что вчера Палата представителей Конгресса США одобрила давно продвигавшийся Дональдом Трампом законопроект, который предусматривает ассигнования на строительство стены вдоль мексиканской границы на сумму $5 млрд. При этом маловероятно, что данный законопроект одобрит верхняя палата Конгресса, поскольку сенаторы от Демократической партии намерены голосовать против. Дональд Трамп, в свою очередь, отказывается подписывать уже одобренный Сенатом бюджет, если не будет принят законопроект о строительстве пограничной стены. Между тем, подпись президента необходима, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование федеральных структур до 8 февраля. Решить эту проблему необходимо сегодня до полуночи (по московскому времени крайний срок наступит после полудня), в противном случае средства перестанут поступать уже завтра. Это позволяет предположить, что сегодня цены на золото продолжат расти. Наши аналитики по валютному рынку отмечают, что инвесторы ждут публикации данных по личным расходам и дефлятора ВВП в США за ноябрь; если данные не будут слабыми, они, скорее всего, поддержат доллар, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



