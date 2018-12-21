Еще чуть-чуть, еще маленький шажочек и можно будет заказывать похороны нынешнего самого продолжительного в истории, почти 10-летнего восходящего тренда. Официально, в неписанных правилах фондового рынка, сломом тренда считается коррекция от максимумов более чем на 20%.

И вчера индекс NASDAQ, первым из индексов большой тройки, приблизился к этой отметке на максимально близкое расстояние. По ходу торгов он даже пересекал эту невидимую черту в 20%, но закрытие все же произошло чуть повыше. И в итоге на конец торгового дня потери индекса NASDAQ составили 19,98% от своих исторических максимумов, достигнутых 30 августа этого года. У его старших братьев — индексов Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 дела идут чуть получше. Их потери на данный момент составляют соответственно 15% и 16% от своих максимумов. Но в целом всем понятно, что текущая картина весьма и весьма печальная.

На отраслевом уровне уже 5 секторов из 11 существующих вошли в фазу медвежьего тренда. Максимальное снижение демонстрируют акции энергетических компаний —28%. Акции остальных сырьевых компаний выглядят не намного лучше. По ним снижение составляет —23%. Точно такие же потери, как это ни странно, и в акциях финансовых компаний. Также в медвежьем тренде уже находятся акции промышленных компаний (-21%) и информационных технологий (-20%).

Ну а лучше всех, хотя, конечно же, слово лучше, наверное, в этом случае взять в кавычки, дела обстоят вполне ожидаемо в акциях коммунального сектора и электроэнергетики, где снижение от максимумов составляет в настоящее время всего лишь 4%.

Что еще плохо, так это то, что начали расти обороты на торгах. Вчерашний показатель вошел в 10-ку дней с максимальными оборотами в этом году. Так что налицо все признаки усиления понижательного тренда.

Главным же лузером конкретно вчерашнего дня стали акции Twitter (TWTR, —11,05%), которые обвалились после снижения target price этой компании рядом ведущих аналитиков. Поводом для снижения оценки фундаментальной стоимости акции стал прогноз о возможном значительном оттоке рекламодателей в связи с большим количеством твитов, являющихся «проблемными» или «оскорбительными» по отношению к женщинам.

Ожидания рынка 21 декабря

Красное… Все красное, и нет никакого просвета. Распродажи идут по нарастающей, захватывая все большее количество рынков и все большее количество инвесторов. Несмотря на пятницу и грядущие праздники, пока никто не хочет останавливаться в своих продажах, и инвесторы уже начинают смотреть на надвигающуюся угрозу неминуемого снижения, как кролик на удава. Многие продолжают сидеть в акциях и не хотят верить, что повышательный тренд все же может когда-то сломаться. Точнее, в то, что он когда-то сломается, верят все, но в то, что он сломается именно сейчас, пока многие все же поверить не в состоянии. И напрасно!

Короче, судя по всему, нас ждет кроваво-красная пятница. И Азия, и Европа в минусе. В очередном минусе… Американцы начинают просыпаться, и если ночью фьючерсы на все основные американские индексы пытались держаться на каких-то более менее приемлемых уровнях, то с открытием европейских рынков их, что называется, понесло. Ситуация на глазах стала ухудшаться и к полудню мск фьючерсы на индексы теряют уже более полупроцента от вчерашнего закрытия.

Может ли что-либо спасти ситуацию? Пока не видно. Хотя сегодня в 16-30 мск будут выходить очень важные макроэкономические данные по ВВП за 3-й квартал. Однако это будет уже 3-я оценка и вряд ли там будут какие-либо сенсации — 3,5% рост квартал к кварталу — это очень достойные цифры, играющие на стороне ФРС, которая утверждает, что экономика США чувствует себя сейчас просто великолепно. Может быть так оно и есть, но вот инвесторам от этого не легче.

Поэтому ждем продолжения распродажи по всему фронту бумаг. Прогнозировать, на сколько снизятся котировки, сейчас совершенно бессмысленно — участники рынка находятся под серьезным психологическим давлением и поэтому способны «закопать» акции в любую сколь угодно глубокую яму.

Свои «3 цента» в общую копилку нестабильности добавил и президент Трамп, который отказался подписывать бюджет американского правительства, в связи с чем последнее может приостановить свою работу уже в самые ближайшие дни.

Короче, неопределенность идет по всем фронтам, и у инвесторов начинают явно сдавать нервы. Веселое Рождество, однако, нас всех ждет. Так что совет один — главное, не поддавайтесь панике.