За вчерашний день (20 декабря) биткоин поправился на 10,57% (по ценам Bitmex), за 6 дней – на 34%. Недельный максимум зафиксирован на уровне $4174. Покупатели самой популярной криптомонеты перекрыли падение с $4423 до $3121 на 76%. До ключевого сопротивления на отметке $4436 от текущего уровня около 5,5%.

Покупатели сначала технично отбились от $3121. Отдышавшись на балансовой линии 30 часов, они прижали цену к линии U3. Её первое касание было на уровне $3590. После 25-часовой консолидации покупатели сдвинули цену по линии U3 на 9%, до $3916. Перед походом выше они отступили к балансовой линии, чтобы перегруппироваться. От $3650 рост начался с новой силой. Линия U3 опять сдержала пыл быков два раза. В четверг по ней был зафиксирован новый максимум.

Что имеем по факту и что ждать?

На часовом периоде имеем «двойную вершину» сверху и «двойное основание» в коррекционной модели снизу. Кто-то рассматривает тут бриллиант или алмаз. Кто что увидел, тот это и торгует. У меня мысли по текущей ситуации такие: по времени коррекция может затянуться до 20:00 UTC.

Точкой обозначил развязку на уровне $4095. Кто в этот момент окажется активнее и сильнее, тот и победит. Покупатели при обнулении максимума двинутся к $4357 ($4436 – ключевое сопротивление), продавцы – возобновят нисходящее движение по тренду (недельный таймфрейм).

Падение в этот раз будет сильнее, чем ранее, так как трендовая линия не устоит. При текущей формации на уровне $4174 от цены ожидаю нисходящую коррекцию до 50% от всего роста. Оптимистичный сценарий, но по тренду он вполне вписывается в текущую ситуацию.

Обратите внимание на составляющие восходящего движения. Структура коррекции импульса примерно одинаковая. Двойное основание в коррекции в «бычьем» тренде – любимая фишка покупателей. Через неё происходил часто резкий рост цены.



