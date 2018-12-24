По данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся 19 декабря, акции развивающихся стран зафиксировали самый крупный недельный приток капитала в чистом выражении. В этот класс активов было вложено $4,5 млрд (0,42% соответствующих активов под управлением) против лишь $179 млн неделей ранее. Основная часть этой суммы, $3,6 млрд, было направлено в азиатские фонды (без учета Японии), при этом $1,8 млрд (0,47%) было вложено в Китай. Фонды широкой специализации категории GEM зафиксировали приток $577 млн против $265 млн неделей ранее. Фонды, ориентированные на вложения в регион EMEA, показали чистый приток $45,5 млн (0,15%) против оттока $386 млн неделей ранее. Судя по всему, фонды подготовились к ралли, которое ожидалось по итогам мягкого заявления Федрезерва США; как нам уже известно, в среду вечером эти надежды потерпели крах, что отчасти служит объяснением резкого падения, наблюдавшегося с тех пор на рынках.

В группе БРИКСТ Россия оказалась в отстающих: чистый приток капитала составил $11,0 млн (0,02%) против оттока $230 млн неделей ранее. Около $78,8 млн было выведено из России через специализированные российские фонды, $15,4 млн — через глобальные фонды и фонды с глобальным мандатом без учета США. Между тем фонды, ориентированные на региона EMEA и Европу, принесли России $77,2 млн, а фонды широкой специализации GEM — $28,8 млн.

Пассивные фонды вложили в Россию $56,8 млн (0,31%), тогда как активные вывели с российского рынка $45,8 млн.

В отчетный период индекс РТС снизился на 2,3%, индекс MSCI EM — на 1,1%. Нефть Брент подешевела на 4,8%, рубль ослабел на 1,5%.

Разрыв между представленными данными по движению капитала и динамикой рынков за этот год продолжает увеличиваться. Мы полагаем, что в основном это обусловлено ограниченной выборкой EPFR по активным фондам, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



