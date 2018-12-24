Большинство мировых фондовых индексов демонстрирует негативную динамику, поэтому многие инвесторы в условиях продолжения коррекции сосредоточены на поиске защитных активов. Новостной фон существенных изменений не претерпел. Правительство США частично приостановит деятельность до 28 декабря, но есть вероятность, что shutdown продолжится и в январе следующего года. С фронтов торговой войны утешительных новостей не поступает. Переговоры между Пекином и Вашингтоном остаются в тупике, но Китай подает сигналы к тому, что стремится ослабить давление на Штаты. По слухам, в начале следующего года с 94 американских товаров (вероятнее всего, это будут удобрения и железная руда) могут быть сняты ввозные пошлины. Власти КНР также пересматривают закон о защите технологий иностранных компаний, которые будут уравнены в правах с китайскими. Правда, представители военно-промышленного и телекоммуникационного сектора под действие новых законодательных норм не подпадают.

Японский фондовый рынок сегодня закрыт в связи с национальным праздником. Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,4%, так как инвесторы ожидают снижения промпроизводства в Корее и Японии, а шанхайский CSI 300 отскочил почти на 0,3% после сильного падения в пятницу.

Десятилетние казначейские облигации США по-прежнему привлекают инвесторов, их доходность держится ниже 2,8%. Золото прибавляет 0,65% из-за повышенного интереса к активам со статусом тихой гавани. Brent подорожала на 0,72%, закрепившись на уровне $53,88 за баррель. Фьючерсы на S&P500 растут на 0,3%, что отражает позитивный настрой инвесторов перед Рождеством. Впрочем, на мой взгляд, даже если индекс откроется в плюсе, то к концу дня он опустится до 2410–2415 пунктов. Дневной объем торгов будет пониженным из-за короткого дня накануне западного Рождества.