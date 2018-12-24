2018 год можно смело назвать годом рекордов. И причем не только установленных, но и падших. И прошедшая пятница вместе со всей прошедшей неделей точно войдет в историю американского фондового рынка. Сама прошедшая неделя стала худшей со времен, как принято сейчас говорить, «Великой рецессии» 2008 года. Всю неделю рынок безостановочно шел все ниже и ниже, не обращая внимание ни на какой позитив, который периодически все же появлялся на рынке.

Все что удавалось быкам, так это совершать робкие попытки вытянуть индексы наверх в самом начале торгов. Однако сил хватало в лучшем случае на пару торговых часов, а затем их покидали и силы, и деньги, и противостоять натиску продавцов они уже были не в силах. Причем день ото дня натиск медведей усиливался, чему подтверждением явился ежедневный рост оборотов, которые в последний день торгов вышли на рекордные отметки 7-ми (по индексам S&P500 и DJIA-30) и 8-ми (по индексу NASDAQ) летней давности.

Ну и как вишенка на торте, хотя какой уж тут торт и какая вишенка (!!!), скорее как кутья на поминках, стало фактически официальное оформление слома основного восходящего тренда, начавшегося почти 10 лет назад — 9 марта 2009 года в индексе NASDAQ. Пока только в индексе NASDAQ, поскольку именно он в пятницу преодолел отметку в минус 20% от своих максимумов, которые были достигнуты в августе этого года. А падение более чем в 20% от максимумов и считается обычно уже не коррекцией, а сломом тренда. С чем всех и поздравляем! Хотя, конечно, это совсем не праздник, а горе. Для кого-то маленькое, а для кого-то может быть и очень большое. Но с другой стороны, инвесторов уже давным-давно предупреждали, что именно такого развития событий на рынке и следовало ожидать.

Ожидания рынка 24 декабря

Наконец-то сегодня есть некоторые шансы, что непрерывное сползание рынка вниз может остановиться. Но если это и произойдет, то благодарить надо будет не какие-то внешние факторы, а банально — грядущее Рождество. Ну не любят американцы портить себе праздники! Может и сейчас они захотят хоть на праздник оставить себе надежду? По крайней мере сегодня в противоход всем мировым рынкам, которые продолжают падать, фьючерсы на основные американские индексы упорно стоят в зеленой зоне, как бы демонстрируя всем, что сегодня не тот день, когда нужно падать.

Напомним также всем инвесторам, активно торгующим внутри дня, что сегодня будет сокращенный рабочий день, и основная торговая сессия завершится на 3 часа раньше обычного — в 21-00 мск. А следующие торги пройдут уже после Рождества в среду в обычном режиме. Так что, рассчитывать сегодня на какие-либо откровения точно не приходится. Обычно обороты на торгах в этот день входят в тройку дней с минимальными оборотами по итогам года. Почти наверняка так будет и на этот раз, и очень не хочется, чтобы спекулянты на «тонком рынке» все же «закатали» индексы вновь на отметки ниже нулевых. Вот в этом и состоит вся торговая идея сегодняшнего дня. Минимальный поток новостей, минимальная активность и минимальная волатильность. Хотя по поводу последней, конечно, есть некоторые сомнения — слишком уж возбужден сейчас рынок, и нервные инвесторы могут продолжать дергаться в ту или иную сторону. Поэтому рекомендации все те же — будьте настороже и не лезьте без причины в «драку». Купить дешевые акции вы еще точно успеете.