В лидерах роста к середине дня пребывали акции ЛСР (+1,18%) и бумаги “ФосАгро” (+0,78%). В лидерах падения были акции “Детского мира” (-5,16%) и котировки “РуссНефти” (-3,93%). Бумаги ГМК “Норильский никель” подешевели на 1,82%.

С технической точки зрения акции ГМК “Норильский никель” после обновления исторических максимумов подошли к минимумам начала декабря (район 12 500 руб), у которых приостановили снижение. ADX указывает на затухание восходящего тренда и опасность закрепления ниже важной поддержки с перспективой падения в район 12 150 руб и ниже. Попытаться сыграть на отскок от поддержки можно лишь в случае существенного улучшения внешнего фона.