Во вторник в отсутствие иностранных игроков российские инвесторы пребывали в минорном настроении, и отечественные биржевые площадки закрылись снижением.

Индекс МосБиржи упал на 1,35%, закрывшись на отметке 2290,86 п. В аутсайдерах были бумаги Детского Мира (-5,57%) и САФМАРа (-5,51%), в лидерах роста акции Системы (+1,87%) и ФосАгро (+1,19%).

На данном этапе локальная поддержка в индикаторе находится на уровне 2250 пунктов, сопротивления расположены на 2305 и 2350 пунктов.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 104000 и 101500 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 107000 и 108600 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии российская валюта снизилась на 0,12%, закрывшись на отметке 68,66 по отношению к американскому доллару.

На данном этапе основным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 69, поддержки расположены на 68,40 и 68,20.

Сегодня Минфин РФ предпримет очередную попытку разместить на аукционе облигации федерального займа одного выпуска на 7,29 миллиарда рублей. Однако, на мой взгляд, даже усилия Банка России сохранить более привлекательный спред между доходностью американских казначейских бондов и российскими облигациями федерального займа не дают ощутимого эффекта и крайне негативный сентимент, сложившийся на внешних биржевых площадках, не позволит ведомству в полном объеме разместить ОФЗ.

Сегодня европейские биржи будут закрыты, однако к работе приступят заокеанские игроки, на которых и будут ориентироваться российские инвесторы.