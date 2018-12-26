Американские фондовые площадки 24 декабря проработали всего полдня, но этого хватило, чтобы установить очередные антирекорды. За короткую сессию понедельника S&P500 потерял почти 3%, NASDAQ упал на 2,21%, а Dow Jones обвалился на 2,91%. Для индустриального индекса это стало худшим результатом с 1918 года. Продолжение падения приведет к тому, что этот декабрь станет самым неудачным на американском рынке со времен Великой депрессии. На Forex особой активности не было, евро торгуется по отношению к доллару в диапазоне $1,139–1,14.

На ведущих фондовых площадках мира сохраняются негативные настроения. Хотя японский Nikkei прибавляет почти 1%, гонконгская и китайская биржи теряют 0,4% и 0,5% соответственно. Европейский рынок сегодня закрыт, поэтому мы считаем, что объем торгов на американских биржах останется низким.

Новостной фон практически не изменился, хотя мы видим постоянные попытки Белого дома успокоить инвесторов. Вчера вечером Дональд Трамп заявил, что доволен работой министра финансов Стивена Мнучина и не собирается его увольнять, лишив тем самым почвы все спекуляции в СМИ насчет отставки главы Минфина. Китай расширил список товаров, которые могут импортироваться с пониженными пошлинами или вообще без них до 700 наименований.

Доходность десятилетних облигаций выросла до 2,84%, золото подорожало на 0,23%, что говорит о сохраняющейся неопределенности. Фьючерсы на S&P500 постепенно выбираются из минуса: открывшись снижением на 0,5%, они постепенно добрались до —0,16%. Это дает основание ожидать роста на открытии торгов. Закроется же индекс широкого рынка на уровне 2370 пунктов. Вместе с тем высокая волатильность внутри дня сохранится.