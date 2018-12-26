Настроение участников рынка настолько тоскливое, что даже в предпраздничный, предрождественский торговый день они не смогли удержать котировки хотя бы на нулевых отметках и «умудрились» свалить индексы еще ниже, на очередные минимумы этого года. И в результате этого еще один индекс — на этот раз S&P500, пересек чисто символическую отметку в —20% от своих максимумов и таким образом вслед за индексом NASDAQ также оформил слом 10-летнего восходящего тренда. Остался только старина Dow, потери которого от максимумов по итогам торгов 24 декабря составляют 19,14%. Вот такой вот рождественский подарок получили инвесторы на Рождество! Впрочем, удивляться этому не приходится — все вполне закономерно.

Постаралась и нефть, которая в очередной раз устроила праздничную распродажу, и ее котировки грохнулись легко и просто к уровням $40 за бочку нефти марки WTI. А ведь еще пару месяцев назад нефть стоила чуть ли не в 2 раза дороже! Да, медведи правят бал на всех фронтах.

Что касается отраслевого среза, то здесь, как это ни странно, хуже всех смотрелись акции защитные — акции коммунальных и электроэнергетических компаний. Снижение в этом секторе только в среднем составило 3,7%, что чуть ли не в 2 раза больше, чем в среднем подешевели обычно наиболее волатильные акции технологического сектора и акции компаний, работающих в сфере здравоохранения и медицинских услуг. Объяснение этому явлению находится только одно — если раньше инвесторы в основном просто перекладывались из одних акций (более рискованных) в другие (защитные), то теперь возможно они стали выходить вообще из рынка акций и перекладываться в долговые инструменты. Подтверждением этому служит и снижение доходности казначейских облигаций. Так, доходность по 10-летним казначейским бумагам США снизилась уже до отметки менее 2,8% годовых и почти сравнялась с доходностью 2-летних бумаг.

Из отдельных корпоративных историй очень сложно выделить кого-либо, поскольку снижение котировок происходило по всему фронту бумаг, и оставшихся на плаву в зеленой зоне по итогам дня было буквально единицы. Но все же наиболее интересно, наверное, взглянуть на акции Tesla (TSLA,-7,62%). Столь сильное снижение этих акций вызвано тем, что Илон Маск объявил о намерении компании компенсировать налоговые льготы всем, кто заказал автомобиль с датой поставки до 31 декабря 2018 года, но вовремя не получит их. Общий размер компенсации на одну машину составит $3750. А машин таких будет несколько десятков тысяч. Так что опять Tesla попала на убытки.

Ожидания рынка 26 декабря

В понедельник были некоторые надежды на то, что рынок остановится в своем падении и сделает перед праздником передышку. Но эти ожидания, как мы теперь знаем, не оправдались. И вот прошло два дня, а надежды те же. В принципе, с понедельника мало что изменилось — страхи те же, проблемы те же, и собственно рынок медленно, но верно вкатывается в очень тяжелый, судя по всему, 2019 год. Но о прогнозах на год пусть говорят другие.

Что же касается сегодняшнего дня, то, как уже было сказано выше, опять в воздухе витают надежды. Надежда уже даже не на рост, а хотя бы на остановку падения. И общая обстановка на рынке вроде бы способствует этому. Азиатские рынки закрылись смешанно — японский Nikkei 225 после обвала в предыдущие дни сегодня вырос почти на 1%. Китайский Shanghai Composite был настроен менее миролюбиво и показал снижение. Но снижение в 0,26% — это по нынешним временам почти как отторговаться в плюс. Так что, закрыв глаза, будем считать это тоже позитивом. Европа сегодня не в счет — она продолжает гулять и распаковывать рождественские подарки (Boxing Day). Ну и даже нефть решила сегодня немного отдохнуть и чуть-чуть подрасти. Рост, конечно, не очень уверенный, но все же котировки идут в плюс, а не в минус, и это радует.

В такой обстановке фьючерсы на основные американские индексы торгуются также в плюсе, и осторожненько, чтобы никого не вспугнуть, пытаются подальше оторваться от нулевой отметки. Удастся ли это сделать во время основной торговой сессии — еще вопрос. Но шансы в любом случае есть.

И все же надо понимать, что торги сейчас будут проходить в отсутствие многих участников рынка на пониженных оборотах, и все главные животрепещущие вопросы будут решать уже в следующем году. Вот это может немного успокоить — и тогда вполне возможно мы увидим и сегодня, и в ближайшие дни проторговку текущих уровней. Вот с этой идеей и будем жить до конца этого года.