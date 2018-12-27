Технический отскок состоялся. Основные индексы российского рынка закрылись на положительной территории после восьми дней непрерывного снижения. Лидерами роста без новостей стали префы Татнефти (+3,83%). Лидерами снижения стали бумаги ФСК (-1,15%). Пара USD/RUB впервые за три месяца поднялась выше отметки 69.

Роснефть (+1,34%) готова к снижению цены на нефть. Нынешний уровень заложен в консервативном прогнозе. Отметим, что даже при низкой цене в 2014-2015 гг. выручка компании не падала ниже 5 трлн руб., а рентабельность EBITDA составляла около 20%. С технической точки зрения, крепкой поддержкой выглядит отметка 380 руб. Но ее достижение, на мой взгляд, возможно только при условии дальнейшего падения цены на нефть. Сейчас в нефти наметился отскок, если он продолжится сегодня, то в начале 2019 года стоимость Brent может вернуться к $60 за барр.

Минфин сумел разместить ОФЗ. Инвесторов устроила доходность в 8,3%, спрос превысил предложение, что необычно в условиях высокой волатильности. Это может свидетельствовать об уверенности инвесторов в устойчивости экономики. Нерезиденты продолжают сокращать позиции в ОФЗ, но темп оттока низкий. По всей видимости, большого оттока инвесторов в ближайшие дни не произойдет. Оборот в паре USD/RUB был низким, что говорит о том, что крупные игроки не ожидают длительного или сильного ослабления рубля до Нового года.

Ожидаю продолжение роста. Технический отскок продолжится вслед за нефтью, рынок может вырасти еще на 2%. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2360 п. Ориентир по паре USD/RUB: 68,50-69,50. Несмотря на рост цены на нефть, рубль продолжит традиционное ослабление перед Новым годом.