А ведь как мало для счастья надо!? Стоило сказать советнику Белого дома Кевину Хассету, что Председатель ФРС Джером Пауэлл не так уж плох (это после «наезда» на последнего президента Трампа), а также появиться сообщению о том, что 7 января возможно (пока еще не точно!) начнутся переговоры между США и Китаем, как все тут же ринулись покупать хорошо подешевевшие бумаги. А тут еще приложили руку разные — всякие маржинкольщики и шортисты, которые также на всякий случай стали закрывать свои позиции. И в итоге на тонком рынке и абсолютно средненьком обороте индексы взлетели вчера на 5 — 6%. Что явилось самым большим в процентном отношении ростом начиная с марта 2009 года. А старина Dow так вообще установил абсолютный рекорд по росту в пунктах за всю свою историю. Короче, оптимизма вчера было выше крыши. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что из 505 акций, входящих в индекс S&P500, в красной зоне вчера оказалась одна единственная — это акции золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM), потери по которой составили (страшно даже подумать!) целых 0,14%!!!

Короче, после рекордных распродаж мы получили рекордный рост. Другое дело, что рост этот может оказаться всего лишь «отскоком дохлой кошки», и сам по себе вчерашний рост внес в сердца инвесторов какую-то долю надежды, но совершенно не снял все те вопросы и страхи, которые и привели рынок к столь значительному снижению в последнее время. Так что радоваться в общем-то пока рано. Еще не вечер!

На уровне отдельных компаний главными героями вчерашнего дня, безусловно, были акции независимых нефтедобывающих компаний. В первой 10-ке лучших компаний вчерашнего дня 7 именно из этого сектора. Но это тоже вполне объяснимо, поскольку явно нездоровый оптимизм вчера присутствовал не только на фондовом рынке, но и на рынке нефти, где котировки черного золота улетели в открытый космос. Однако в безвоздушном пространстве удержаться от падения будет ой как трудно!

Ожидания рынка 27 декабря

Такое впечатление, что вчера все участники рынка находились под воздействием каких-то сильно действующих возбуждающих средств. Совершенно необоснованный бурный рекордный рост приятен душе долгосрочного инвестора, но он совершенно не вписывается в общий ход развития текущей ситуации. И сегодня по всей вероятности будет холодный душ для всех тех, кто вчера поверил в этот рост. Если в Азии еще нашлись рынки, на которых поверили в истинность вчерашнего роста — это Япония, где Nikkei 225 вырос на 3,88%, то в Европе, судя по открытию сегодняшнего рынка и дальнейшему развитию событий, вчерашний рекордный рост мало кого взволновал.

Европейские индексы после 2-х дней отдыха открылись в небольшом плюсе, но с самого начала стали снижаться к 13-00 мск теряют уже более 1%. Особенно старается немецкий DAX-30, где потери превышают 1,5%. Также вновь все плохо на рынке нефти. После вчерашней безумной эйфории сегодня вдруг пришло отрезвление, и котировки вновь начали катиться вниз. Потери пока составляю «всего» около 2%, но при нынешнем уровне волатильности понятно, что это еще далеко не предел.

Фьючерсы на основные американские индексы тоже не остаются в стороне от игр внутридневных спекулянтов. Раскачивание рынка продолжается и после вчерашних плюс 5% по индексам сегодня мы видим уже почти минус 2%. Что нас ждет в ходе основной торговой сессии, даже страшно подумать. По-видимому, спекулянты на тонком и относительно малоликвидном рынке хотят заработать по максимуму. Так что прогнозировать общий исход торгов сейчас вообще не представляется возможным. Поэтому основная идея для тех, кто не торгует внутри дня — постоять в стороне и начать готовиться к празднованию Нового года. Спешить куда-то точно пока не стоит.