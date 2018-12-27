По итогам вчерашнего дня фондовые индексы США продемонстрировали максимальный рост с марта 2009 года, прибавив почти 5%. Учитывая крупную предрождественскую распродажу активов, любая положительная новость сейчас способна повлиять на динамику рынка. В частности, стало известно, что Джером Пауэлл останется на посту председателя ФРС, несмотря на критику со стороны Дональда Трампа. Кроме того, вышли данные о динамике розничных продаж, которые увеличились на рекордные за последние шесть лет 5,1%. Это снизило опасения инвесторов по поводу рецессии в экономике США.

Рост цен на нефть поспособствовал отскоку бумаг энергетического сектора на 6,2%. Вчера нефть подорожала сразу на 8%. Но позитивная динамика может в любой момент прерваться. Сегодня нефть снова ушла в минус. Вероятно, цена на нее достигнет отметки в $53 за баррель. Полагаю, что давление на рынок нефти сохранится до начала следующего года, пока инвесторы не увидят фактические результаты снижения объемов добычи нефти странами, подписавшими соглашение ОПЕК+. В настоящий момент добыча нефти находится на рекордном уровне в России (11,44 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии (10,6 млн баррелей в сутки), а лидируют по этому показателю США, добывающие ежесуточно 11,6 млн баррелей.

К скачку на фондовых площадках пока стоит относиться не иначе, как к рождественскому чуду. Умеренный рост, возможно, продолжится, после того как участники рынков адаптируются к произошедшим событиям, ведь, несмотря на сильный отскок в котировках ряда акций, основные индексы по-прежнему на 10% ниже, чем в начале года.

Сегодня фьючерсы на S&P500 перед началом торговой сессии снижаются почти на 1,5%, что неудивительно после вчерашнего взлета на 5%. Несмотря на это, ожидаю, что рынок отыграет просадку, а S&P500 закроется в границах 2440–2470 пунктов.