В среду, 26 декабря, цена на биткоин находилась в диапазоне вторника. Несмотря на повышенную волатильность на американском фондовом, валютном и нефтяном рынках, торги были спокойными. Просто ещё раз хочу Вам напомнить, что происходящие события на фондовом рынке не оказывают влияния на крипторынок. Ни один профессиональный участник не побежит со своими деньгами c одного рискованного рынка на другой очень рискованный (нерегулируемый рынок). Крупные банки покупают криптовалюту, только процент инвестиций от общего капитала банка, выделенного на рискованные активы, небольшой.

Дневной таймфрейм

На дневном периоде ситуация с 25 числа не изменилась. Цена зависла над поддержкой $3630 за биткоин, над 50%-ом уровнем от всего роста. Я считаю, если дневная свеча закроется ниже $3630 (перекрытие вершины), то основание $3121 снова окажется под ударом. Я так считаю, потому что максимум на значении $4241 за биткоин от 24 декабря остался ниже максимума на уровне $4423 от 29 ноября.

Часовой таймфрейм

Балансовая линия выступает сопротивлением. На 50%-м уровне сформировалось три повышающихся основания. Для роста покупателям нужно закрепляться выше $3880 за биткоин.

Ранее я писал, что при падении курса ниже $3770 активировалась «двойная вершина». Цель по ней находится примерно на уровне $3300. Продавцам нужно сегодня проходить зону поддержки. По времени они задержались на уровне $3690. В связи с этим держу в голове альтернативный сценарий на пробой $3690 –> тест на уровне $3630 —> отбой на $3572.