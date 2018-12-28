Отскок рынка продолжился. Это стало следствием позитивной динамики на внешних площадках в первой половине дня. Лидерами роста без новостей стали акции RusAl (+3,83%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали бумаги Газпромнефти (-4,31%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69-70.

Газпромнефть (-4,31%) сохранит инвестпрограмму. На мой взгляд, нефтегазовые компании не будут сокращать расходы на бурение при цене на нефть выше $50 за барр. Новость, скорее позитивная, поскольку эти инвестиции позволяют поддерживать уровень добычи. В 2009-2010 гг. компании столкнулись с необходимостью снизить капзатраты на фоне обвального падения цены на нефть. Это привело к сокращению добычи и чуть не стало причиной затяжного кризиса в отрасли.

Индекс РТС завершает год в минусе. Потери инвесторов, ориентирующихся на долларовую доходность, составили около 10% по итогам года. Уже почти нет шансов переломить ситуацию. 2019 год обещает быть непростым из-за отрицательной динамики на международных сырьевых и фондовых площадках, а также из-за опасений замедления экономики. Ожидаем, что лучше рынка будут торговаться акции потребительского и финансового сектора, а также телекомы. Аутсайдерами будут компании, имеющие высокую долговую нагрузку.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Активность на рынке будет низкой. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2350 п. Ориентир по паре USD/RUB: 69,00-70,00.