В четверг российский рынок пребывал преимущественно в состоянии консолидации. Оживление на фондовом рынке США, отмеченное днем ранее, и приостановка коррекции вниз по ценам на нефть дали основания для повышения котировок высоколиквидных бумаг в начале торгов, но большого потока заявок на покупку не последовало — активность на рынках в целом остается сравнительно низкой к концу года. Спрос был сконцентрирован в бумагах сырьевого сектора. Акции Северстали (CHMF) подорожали на 1.6%, Газпрома (GAZP) и ММК (MAGN) — на 1.5%, Роснефти (ROSN) — на 1.4%, Лукойла (LKOH) — на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подорожали на 7.1%, ОР (OBUV) — на 6.7%, ТГК-14 (TGKN) — на 5.4%, группы ГАЗ (GAZA) — на 5.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Внешний фон к открытию торгов выглядит умеренно-благоприятным, но высокая активность покупателей перед длительными новогодними каникулами маловероятна — более вероятным сценарием на ближайшие две торговых сессии является консолидация немногим выше уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Продолжение повышения цен на золото и сравнительно низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 2.8% по 10-летним бумагам) указывают на сохранение глобального спроса на «защитные активы». На валютном рынке в начале торгов возможна небольшая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют.