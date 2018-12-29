В пятницу по большинству высоколиквидных бумаг наблюдалось повышение — смягчение внешнего фона привело к снижению давления продаж. В итоге акции НЛМК (NLMK) подорожали на 3.3%, Татнефти (TATN) — на 2.9%, ММК (MAGN) — на 2.0%, АФК Система (AFKS) — на 1.9%, Новатэка (NVTK) — на 1.8%, Газпрома (GAZP) — на 1.5%. Оптимизм трейдеров отчасти связан с ожидаемым налаживанием диалога между США и КНР по торговым вопросам. Вместе с тем, правительство США уходит на новогодние каникулы в режиме ограниченного финансирования, сохраняются и другие факторы неопределенности (например, формат предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС). Как следствие, спрос глобальных инвесторов по-прежнему сосредоточен в «защитных» активах (казначейские облигации США и драгметаллы), а индикаторы волатильности по западным фондовым индексам остаются выше своих средних значений за прошедшие два года

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 8.7%, Костромской сбытовой компании (KTSB) — на 6.1%, Росинтер ресторантс (ROST) — на 5.9%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) — на 4.9%.

Фондовые индексы США в пятницу в среднем немного понизились, в итоге индекс S&P 500 закрылся на 7% ниже уровня начала года.

Сегодня сильные движения на рынке маловероятны — во всех зарубежных странах выходной, а российские трейдеры вряд ли станут существенно пересматривать портфели в последний торговый день года. В начале наступающего года возможно сохранение повышенной волатильности на рынках из-за неопределенности в отношении «торговых войн» и Brexit, а также из-за негативного влияния денежной политики ФРС США на ликвидность.