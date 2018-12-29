Курс рубля в завершающемся году демонстрировал преимущественно негативную динамику на внешнем и внутреннем фоне, и мягкое ослабление российской валюты, скорее всего, продолжится.

Снижение российской валюты к доллару с конца 2017 года к 29 декабря составило примерно 17% (в район 69,6 рубля), против евро – 13% (в район 79,8 рубля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которая является одним из основных ориентиров для рубля, подорожала при этом примерно на 18% (до 74,2 рубля). Для сравнения, за 2017 год рубль вырос к доллару на 6,3%, к евро — снизился на 6,8%, бивалютная корзина подорожала на 0,2%

На максимуме доллар находился в сентябре 2018 года – 70,5 рубля (это стало максимумом с марта 2016-го), а на минимуме — в феврале — 55,56 рубля (минимум с июля 2015-го). У евро максимум пришелся также на сентябрь – 81,90 рубля (максимум с февраля 2016-го), минимум — на апрель – 67,74 рубля (с ноября 2017-го).

Благодаря бюджетному правилу и усилению влияния геополитического фактора, рубль в течение года слабо реагировал на волатильность рынка нефти. «Черное золото» марки Brent подешевело за год примерно на 21%. Максимум цены пришелся на начало октября (86,74 доллара за баррель), минимум – на декабрь (50,3 доллара). С начала года до октября отмечался более-менее равномерный рост нефтяных котировок. К завершению года баррель сорта Brent стоил около 3,7 тысячи рублей, годом ранее почти столько же – 3,8 тысячи.

ГЕОПОЛИТИКА ВЕЛА РУБЛЬ ВНИЗ

Первые два месяца зимы 2018 года рубль пытался расти по инерции на фоне стабилизации рынка нефти в диапазоне 60-70 долларов за баррель сорта Brent.

Спокойный геополитический фон в начале года обусловил повышение интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ. Его отметил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и связал с укреплением рубля с начала года. Это укрепление российской валюты обусловило достижение долларом минимума года как раз в феврале – на отметке 55,56 рубля.

Этому способствовали и заслуги российской экономики, которые отметило агентство S&P, повысившее в феврале рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. При этом Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Таким образом, Россия вернула два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.

Однако наступление весны повысило геополитическую тревожность в торгах рублем. Вначале США заговорили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в эту страну, что стало предвестником торговой войны между США и КНР, развивавшейся затем в течение года.

В середине марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неожиданно заявила, что правительство считает "весьма вероятным" "российский след" в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом она заявила о готовности Великобритании в связи с этим делом принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России, чем принимались раньше.

Развитие этой темы стало главным фактором давления на рубль, который в оставшиеся до конца года месяцы только слабел против основных резервных валют. В частности, более 25 стран приняли решения о высылке свыше 140 российских дипломатов в качестве ответа на инцидент в Солсбери.

Однако резкое сворачивание рублевого carry trade и соответственно бегство из рублевых активов спровоцировали санкции, введенные США против, в частности, миллиардера Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний: En+ Group, группы "ГАЗ" и "Русала". В итоге в апреле рубль испытал первый шок этого года: доллар и евро подскочили за месяц на 5,8 рубля, до 62,97 рубля, и на 5,6 рубля, до 76,07 рубля, соответственно.

Нервозности на рынке добавляли грозные твитты президента США Дональда Трампа, обвинявшего президента Сирии Башара Асада в якобы химатаках. Он даже угрожал «умными ракетами» России, если она попытается перехватывать в Сирии американские ракеты, и все это аукалось рублю.

В итоге министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям. Пар был выпущен, и все стали с затаенной надеждой готовиться к саммиту лидеров США и РФ.

Однако июльская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вылилась в очередное разочарование. На последнего на родине обрушился вал критики за "неправильное" поведение во время встречи. Трамп вынужден был объяснять свои заявления, а конгрессмены опять стали активно поднимать тему новых санкций против РФ.

Как следствие, в августе группа сенаторов США внесла в сенат «адский» законопроект, предлагающий новые санкции против России, в том числе против нового госдолга и госбанков. При этом в отношении банков предлагалась как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах. Это стало вторым в течение года шоком для рубля. В итоге в августе доллар и евро подскочили – примерно как и в апреле — но уже до 67,55 рубля и до 78,37 рубля соответственно.

Под конец года накал санкционной тематики не ослабевал. В частности, случился российско-украинский приграничный инцидент в Керченском проливе, из-за чего Трамп отказался встречаться в Аргентине с Путиным во время саммита большой двадцатки. Впрочем, сенат США не стал до празднования Нового года педалировать тему. Это несколько понизило силу геополитического давления на рубль. Обещания же Минфина США снять санкции с компаний Олега Дерипаски (в частности, с «Русала» и En+), в которых он уменьшил свою долю ниже 50%, и вовсе стали новогодним подарком для российских активов и рубля в частности.

ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ДЛЯ МИНФИНА СТАЛИ ОЩУТИМЫМИ, СТАВКУ ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬ

Среди регулирующих действий, влиявших на курс рубля, можно отметить продолжившиеся покупки валюты Центробьанком РФ для Минфина на нефтяные допдоходы в рамках исполнения бюджетного правила.

Покупки, начавшиеся в феврале 2017 года, оставались для рынка не очень заметным фактором, пока нефть была дешевой копился кумулятивный эффект таких покупок. Однако цена на нефть с осени 2017 года преимущественно росла и за год прибавила около 65%, поэтому покупки стали объемнее, а их влияние на рубль – более ощутимо. В связи с этим на фоне апрельского санкционного шока 2018 года ЦБ решил краткосрочно приостановить покупки валюты на открытом рынке для восстановления финансовой стабильности.

Аналогичные условия возникли и в августе. В итоге, регулятор после колебаний (покупать или не покупать) решил все-таки заморозить свои операции на открытом рынке, и это стало самой длинной паузой в покупках (около 4 месяцев). В конце года ЦБ объявил об их возобновлении с 15 января 2019 года.

То есть покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила более-менее регулярно шли около полутора лет. На пике – перед приостановкой в августе — они превышали 20 миллиардов рублей в день в эквиваленте, а начиналось все с примерно 6 миллиардов. Такой рост отражает увеличение за этот период цены нефти примерно с 50 до 70 долларов за баррель. Допдоходы (от превышения ценой 40 долларов) при этом возросли так же, как и покупки валюты, примерно в три раза — с 10 до 30 долларов на баррель.

Значимость таких покупок для курса иллюстрируют слова, как-то сорвавшиеся с уст Антона Силуанова о том, что Минфин РФ за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться, такое укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти".

Другой, не мене важный для рубля фактор – динамика ключевой ставки ЦБ РФ. Она завершает 2018 год на том же уровне, что и прошлый — 2017-й – 7,75% годовых. В начале года (в феврале и марте) ставка была два раза понижена — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Затем, после паузы в изменении ставки она, так же дважды, была повышена — на те же 0,25 процентного пункта каждый раз — до нынешних 7,75% годовых.

Таким образом, ЦБ остался верен своей цели инфляционного таргетирования, долгое время борясь за ее снижение к цели в 4%. Рубль косвенным образом получал от регулятора поддержку в виде умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, что помогало ему в периоды финансовой нестабильности.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Российский валютный рынок входит в 2019 год с несколькими рисками, играющими на стороне ослабления рубля. Это и санкции, которые стали основным фактором влияния на российскую валюту, и ожидаемое возобновление операций ЦБ в рамках бюджетного правила, и негативные прогнозы по росту мировой экономики.

Непрекращающиеся попытки украинских властей «раздуть» проблему Азовского моря и Керченского пролива до международных масштабов и добиться-таки санкций против России из-за инцидента в проливе, произошедшего в конце ноября, также создают неблагоприятный геополитический фон для рубля.

Внутренним фактором давления на валюту РФ является ожидаемое возобновление Центробанком РФ покупок валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. После приостановки таких покупок в середине сентября объем отложенных покупок к завершению года составит ориентировочно около 1,5 триллиона рублей (21,6 миллиарда долларов по текущему курсу). Важным будет то, насколько активно ЦБ начнет выбирать образовавшийся «запас» рублей. Если общая конъюнктура для рубля будет складываться удачно, регулятор, скорее всего, воспользуется этим, не вызывая роста волатильности.

Такие операции, скорее всего, не допустят ослабления доллара ниже 65 рублей, по крайней мере, долгосрочного.

Базовый сценарий для курса в 2019 году – при стоимости нефти в диапазоне 50-70 долларов за баррель сорта Brent – 65-70 рублей за доллар. При этом санкционный фон должен оставаться умеренно-жестким, например ухудшение дипотношений между РФ и США, но без запрета на расчеты в долларах для крупных российских банков и без запрета на покупку госбумаг РФ.

Если же "черный лебедь" все же прилетит, например нефть упадет до 40 долларов за баррель или санкции США будут неожиданно суровыми, то доллар может вернуться в район исторических максимумов – около 80 рублей.