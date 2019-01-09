Перепроданность фондовых индексов, наблюдаемая к концу декабря, в большей степени нивелирована. Некоторое улучшение сантимента на глобальных рынках обусловлено продолжающимися торговыми переговорами США-Китай (в СМИ появляется все больше комментариев о желании американского Президента в скором времени заключить торговую сделку).

Американские фондовые индексы прибавляют с начала года около 2,5-3%, цены на нефть марки Brent возвращаются к отметке в 60 долл/барр. — все это в совокупности оказывает поддержку российским активам. Пожалуй, наиболее заметно это в российском рубле — курс пары доллар/рубль за новогодние праздники откатил от максимумов вблизи отметки в 70 руб/долл. в район 67 руб/долл. В конце прошлого года мы отмечали, что последняя волна ослабления российской валюты не сопровождалась сопоставимым ослаблением всей группы валют развивающихся стран или продолжающимся сильным давлением на рынке нефти, следовательно, могло быть обусловлено ростом спроса на валютную ликвидность у отдельных участников внутреннего рынка либо появлением премии за продолжительные выходные. По факту возвращения к обычному режиму торгов последняя волна ослабления рубля нивелирована.

Укрепление российской валюты оказывает сдерживающий эффект на акции экспортеров, в то же время внутренние секторы на российском рынке демонстрируют опережающую динамику. По индексу Мосбиржи на горизонте ближайших торговых сессий ориентируемся на диапазон 2350-2450 пунктов.