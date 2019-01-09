• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным приростом порядка 0.4%, вблизи отметки 2400 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2390, 2380 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 п.

• В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может продолжить утреннее повышение в район 2410-2420 п.

• Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В них могут продолжиться достаточно масштабные движения в связи с ожиданиями вечерней публикации статистики по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.70%) и РТС (+0.44%) закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Столь неоднозначная динамика указанных индексов была задана уже в момент их открытия. Она была обусловлена продолжившимся укреплением курса рубля по отношению к доллару США.

Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам вчерашних торгов не изменилась. Она по-прежнему выглядит нейтральной. Стоит также отметить продолжившееся коррекционное восстановление нефтяных котировок. Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent приблизились к значимому ценовому уровню $60 за баррель. Вероятный пробой указанной отметки стал бы существенным позитивным сигналом в пользу дальнейшего среднесрочного повышения локального рынка акций. Однако не будем «забегать» вперед указанного вероятного сценария.

Между тем контракты на фондовые индексы США существенно повысились, несмотря на продолжение так называемого «Шатдауна» за океаном. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на преодоление острого внутриполитического кризиса по итогам назначенной на сегодня встречи с лидерами Конгресса. В то же время разногласия демократов и республиканцев помешали принятию законопроекта, предполагающего введение ряда ограничительных мер против России, Ирана и Сирии. Впрочем, указанное событие представляет собой лишь непродолжительную техническую отсрочку в реализации недружественной санкционной политики США.



Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 6.3 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающей просадкой среди голубых фишек выделились бумаги Алроса (ALRS RM, —2.86%). Они растеряли почти весь свой недавний прирост, сформировавшийся в первые торговые дни января. С технической точки зрения в указанных бумагах пока отсутствуют явные сигналы для открытия среднесрочных позиций. В них продолжается полугодовая борьба за уверенное закрепление выше или ниже ближайшего значимого ценового уровня 100 руб.

Акции Газпром (GAZP RM, —0.56%) умеренно просели вместе с падающим индексом МосБиржи. Их не сумело поддержать известие о запуске в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа в Калининградской области. Этот регион теперь способен полностью компенсировать за счет СПГ потенциальные перебои поставок по действующему магистральному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Более того, вчера состоялось временное прекращение наземного транзита трубопроводного газа в Калининградскую область.

Несомненно, что указанное событие является значимым политическим сигналом в сторону Литвы и Белоруссии. Вместе с тем, реализация политики энергетической независимости оборачивается по сути непроизводительными затратами для «Газпрома». В иных внешнеполитических реалиях их можно было бы избежать. Между тем, российская газовая монополия и без того отягощена рядом крупных затратных инфраструктурных проектов.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —1.97%), Татнефть-ап (TATNP RM, —2.52%), НЛМК (NLMK RM, —3.57%), Полюс (PLZL RM, —2.88%), FIVE-гдр (FIVE RM, —2.46%).

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.13%) продолжили пользоваться поддержкой в связи с тенденцией к коррекционному укреплению курса российской валюты. Среднесрочная техническая картина в указанных акциях продолжает оставаться нейтральной.

Отметим также заметное повышение стоимости акций Магнит (MGNТ RM, +2.22%). Оно носило сугубо технический характер. Уже в течение трех месяцев в бумагах торговой сети наблюдаются попытки назревшего слома долгосрочной негативной тенденции. Этому препятствуют достаточно туманные перспективы сектора розничной торговли на ближайший календарный год.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости около 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением.