Оценка инфляции в РФ по итогам декабря, по предварительным данным Росстата, оказалась несколько выше ожиданий — 0.8% м/м, что привело к росту итогового показателя до 4.2% г/г. Общая динамика остается высокочувствительной к ускорению цен в сегменте продуктов питания (4.7% г/г против 3.5% г/г), притом что в декабре не было отмечено ускорение стоимости непродовольственных товаров (4.1% г/г) и услуг (3.9% г/г). Росстат планирует опубликовать детали декабрьского отчета завтра, и в нем мы сможем проследить динамику цен «корневой» корзины, влияние регулируемых и продовольственных цен на которые минимально.

Отчет об инфляционных ожиданиях от Банка России вторил инфляционной картине декабря. Ускорение ожидаемой инфляции до 10.2% (с 9.8%) и оценок текущей инфляции до 10.2% (с 10.1%) было спровоцировано преимущественно продовольственными товарами (мясо, молоко, молочная продукция). Бензин и ЖКХ также оказались в числе отмеченных лидеров роста цен, что может усилить инерцию ожиданий по мере нормализации базовых процессов в продовольственном сегменте.

На фоне состоявшегося повышения ставки НДС, наиболее актуальными данными станут первые публикации недельных оценок инфляции и январская фиксация ожиданий.