По предварительным оценкам, в декабре помесячный рост потребительских цен в России составил 0,8%, ускорившись с ноябрьских 0,5%. В итоге годовая инфляция достигла 4,2% по сравнению с 3,8% за ноябрь 2018 года (годом ранее в ноябре помесячный рост цен составил 0,4%). Как и ожидалось, помесячная инфляция оказалась ниже, чем предполагали недельные показатели, согласно которым за период с 1 по 24 декабря цены выросли на 0,8%. Такое расхождение объясняется разницей в методике: помесячные данные рассчитываются на основании потребительской корзины с более высокой долей услуг, которые дорожают медленнее, чем продукты питания.

Более подробные данные указывают на дальнейшее ускорение продовольственной инфляции: в декабре она составила 1,7% в помесячном выражении (против 1% в ноябре), в результате чего годовой рост цен на продукты питания достиг 4,7% (в ноябре он составлял 3,5%). При этом рост цен на непродовольственные товары замедлился: в декабре помесячный показатель составил 0,2% (в сравнении с ноябрьскими 0,4%), а годовой – достиг 4,1% (против 4,2% в ноябре). В сегменте услуг помесячная инфляция в декабре была на уровне 0,4% (в ноябре цены остались на уровне предыдущего месяца), а годовой рост цен на услуги составил 3,9% (по сравнению с 3,5% в ноябре).

Мы ожидаем, что к концу 2019 года годовая инфляция вырастет до 4,5%, т. к. повышение НДС может ускорить ее на 1,0–1,1 п. п. Это значит, что с поправкой на повышение НДС инфляция фактически замедлится на фоне снижения потребительского спроса, более стабильного курса рубля и замедления роста цен на сельскохозяйственную продукцию на глобальных рынках, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



