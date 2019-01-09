3 января ЦДУ ТЭК опубликовало данные о добыче нефти и газа в декабре 2018 г. В месячном сопоставлении суммарный объем добычи нефти в России увеличился на 0,7% после сокращения на 0,4% м/м в ноябре. Среди интегрированных нефтяных компаний только Роснефть и Башнефть снизили добычу – на 0,5% м/м и 0,4% м/м соответственно. Наибольший рост добычи продемонстрировала Татнефть (+2,7% м/м). Сургутнефтегаз, Газпром нефть и Лукойл увеличили добычу нефти на 1,3%, 1,3% и 1,2% соответственно. Неинтегрированные производители в декабре повысили добычу в среднем на 0,7% м/м.

Добыча газа в России в декабре выросла на 5,6% г/г. Новатэк увеличил консолидированную добычу на 22,1% г/г за счет продолжающегося роста добычи на Ямал СПГ. Лукойл, Роснефть и Сургутнефтегаз сократили добычу газа в годовом сопоставлении на 1,8%, 4,1% и 5,0% соответственно.

По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+. Что касается показателей отдельных компаний, отметим, что в случае Татнефти высокие темпы роста добычи, на наш взгляд, обусловлены дальнейшим увеличением добычи высоковязкой нефти.

Рост добычи газа в декабре ускорился до 5,6% г/г против 3,3% г/г в ноябре. Консолидированная добыча газа Новатэком (с учетом долей в СП) повысилась на 22,1% г/г за счет вклада Ямал СПГ и роста добычи Арктикгаза (+3,1% г/г).



