2019 год, вопреки страхам многих аналитиков, начался очень даже позитивно. И причиной такого оптимизма стали позитивные ожидания от американо-китайских переговоров по торговле. О начале этих переговоров было известно и в декабре, но все же на фоне всеобщего снижения котировок преобладал скепсис — а начнутся ли эти переговоры в принципе? Как видим, начались. И уже один этот факт вдохновил участников рынка на активные покупки. И ведь было что покупать — многие акции потеряли по нескольку десятков процентов, а иногда и более половины от той стоимости, которую мы видели еще пару месяцев назад. Так что привлекательных активов сейчас на рынке более чем достаточно. В итоге, в первые дни нового 2019 года все индексы, и экономические сектора, и большинство акций рвануло вверх, ликвидируя тот провал, который наблюдался в течение фактически всего 4-го квартала прошедшего года.

Конечно, наиболее фанатичные российские инвесторы могли торговать и в новогодние каникулы — торги на Санкт-Петербургской бирже не прекращались и были полностью синхронны с торгами на NYSE и NASDAQ, но все же надо отметить, что большинство российских участников торгов предпочли гулять и отдыхать, а не торговать. И что же мы имеем к началу первых рабочих дней этого года? Все основные американские индексы дружно выросли от почти 2% по индексу DJIA-30 до почти 4% по индексу NASDAQ.

На отраслевом уровне сильнее всего выросли акции сырьевых компаний. Но это и не удивительно, поскольку нефтяные котировки также дружно и весело летят вверх еще с конца прошлого года. А с начала года они выросли уже на 10%. Так что в росте акций компаний сырьевого сектора за это время в среднем чуть более чем на 6% нет ничего фантастического. А вот минимальные темпы роста наблюдаются пока в потребительском секторе. Здесь акции за первые дни нового года выросли всего лишь на 1,6%.

Что же касается отдельных акций, то здесь героев было достаточно много. Конечно, сильный рост можно было наблюдать в акциях все тех же независимых нефте- и газодобывающих компаний, где рост по отдельным из них, например, таких как Southwestern Energy (SWN) или Newfield Exploration (NFX) превысил 25%. Однако наиболее ярко в первые дни этого года сверкнула звезда по имени Celgene (CELG). Эти акции только одномоментно сразу же после Нового года взлетели на треть после сообщения о том, что Bristol-Myers Squibb (BMY) готов купить компанию Celgene за 74 млрд. долларов, или из расчета 102 USD за акцию. Так что, как легко подсчитать, при текущей цене в 87 USD у акций Celgene еще есть более чем 17-ти процентный потенциал для роста.

Ожидания рынка 9 января

Сегодняшний день по всем признакам должен стать продолжением предыдущих. Главным драйвером роста последних дней были американо-китайские торговые переговоры. Они должны были пройти в понедельник и вторник. Но вчера переговоры были продлены еще на один день. И сегодня с утра (по московскому времени) эти переговоры завершены и, судя по всему, с достаточно позитивным результатом. Официального коммюнике еще нет, но информация о позитиве уже просочилась на рынок, и поэтому и азиатские, и европейские рынки уже по полной отыгрывают эти свежайшие новости. Азия завершила текущий торговый день ростом в 1% — японский Nikkei 225 вырос чуть больше 1%, а его китайский собрат Shanghai Composite — на величину чуть меньшую 1%. Европейские же индексы реагируют на эти события еще более оптимистично. Вся Европа зеленая, и рост по всем основным европейским индексам явно больше 1%.

Поскольку Америка еще только просыпается, то фьючерсы на основные американские индексы реагируют на происходящее более сдержанно. Рост по ним составляет пока около 0,5%. Но шансы увидеть сегодня более существенное повышательное движение очень даже велики. Многие участники рынка продолжают выходить из новогодней спячки (это касается и России) и с очень большой долей вероятности будут «затариваться» акциями. Кроме того, дополнительный толчок росту может дать пресс-конференция по итогам американо-китайских переговоров. А эта пресс-конференция в любом случае пройдет еще до окончания основной торговой сессии, а скорее всего — гораздо раньше, поскольку проходить она будет по пекинскому времени.

Должна поддержать рост котировок и нефть. Сегодня, как обычно по средам, в 18-30 мск выйдут данные о запасах сырой нефти. Аналитики ожидают снижение запасов за последнюю неделю на 2,8 млн. баррелей, и этот прогноз не остался незамеченным на рынке — котировки черного золота прибавляют к вчерашнему закрытию уже более 2%.

Кроме того, в 22-00 мск выйдут так называемые «минутки» — Протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США, которое состоялось 19 — 20 декабря, и на котором была поднята процентная ставка до текущего уровня 2,25% — 2,5%. Многие надеются увидеть в протоколах сомнения членов ФРС в необходимости дальнейшего поднятия ставок, и это в свою очередь также может приободрить рынок.

Так что сегодня можно ожидать позитивного старта торгов и роста цен по всему фронту бумаг в течение всего торгового дня.