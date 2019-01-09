Средняя цена золота в 2019 году достигнет $1320 за унцию
В 2019 году мы ожидаем среднюю цену Brent на уровне 66 долл. за бар., ожидая небольшой отскок с текущих уровней. По нашему мнению, 1П19 будет позитивным для нефтяного рынка на фоне действия возродившейся сделки ОПЕК+, запланированного снижения добычи в Канаде и ожидаемого сокращения экспортных объемов Ирана. С другой стороны, в 2П19 мы предсказываем мощный рост сланцевой добычи в США (всего за 2019 – на 0,9-1,4 млн бар. в сутки), в том числе за счет запуска крупных инфраструктурных проектов в стране. Замедляющиеся темпы роста спроса и укрепление доллара также будут добавлять негатива в следующем году.
— В 2019 мы ждем от золота умеренно-позитивной динамики и предполагаем, что средняя цена металла за год достигнет 1320 долл. за унцию. Мы видим, что инвесторы уже в полной мере отыграли цикл растущих ставок ФРС и какое-либо его замедление теперь отыгрывается существенным ростом. К тому же, разворот реальных ставок в США в сторону снижения и опасения касательно темпов роста в Китае подогревают бычьи настроения на рынке. Из негативных факторов, которые будут сдерживать увеличение стоимости металла в 2019, выделим снижающуюся неопределённость вокруг политики Трампа и судьбы Brexit, достижение потенциального компромисса по торговым войнам и укрепление доллара.
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