В среду настрой на рынке акций оставался сравнительно оптимистичным — смягчение ожиданий в отношении денежной политики ФРС и продолжение диалога между США и КНР в торговой сфере дали основания для восстановления интереса инвесторов к развивающимся рынкам. В итоге ММК (MAGN) вырос на 3.8%, Сбербанк (SBER) — на 3.0%, Алроса (ALRS) — на 2.8%, Северсталь (CHMF) — на 2.1%, Газпром (GAZP) — на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 6.8%, Камаза (KMAZ) — на 5.7%, Аптечной сети 36.6 (APTK) — на 5.3%, Росбанка (ROSB) — на 4.8%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.4% — 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в среднем в небольшом плюсе пребывают и азиатские индексы.

В то время как внешний фон в целом остается сравнительно благоприятным, в краткосрочной перспективе не исключено некоторое «охлаждение» активности покупателей на рынках акций в целом из-за действия факторов неопределенности. К последним следует отнести перспективы возобновления работы правительства США в полном объеме, которые стали менее определенными после безрезультатных переговоров президента Д. Трампа с представителями демократической партии, а также до сих пор не утвержденный формат выхода Великобритании из состава ЕС — сделка с ЕС, предложенная Т. Мэй, вновь будет рассмотрена парламентом на следующей неделе, и ее одобрение выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 66.5 по паре доллар-рубль, курс доллара США на мировом валютном рынке оказался под давлением из-за ожиданий паузы в цикле повышений процентной ставки ФРС.