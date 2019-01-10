Ведущие финансовые рынки мира сегодня в основном корректируются после нескольких дней роста. Причина этого в отсутствии конкретики об итогах переговоров между Китаем и США по взаимной торговле, а также политическая неопределенности из-за продолжающейся остановки работы американского правительства. Дональд Трамп вышел из переговоров с лидерами демократов в Конгрессе, назвав их пустой тратой времени. Таким образом, политический кризис продолжается, а это беспокоит инвесторов. Слабые данные по инфляции в КНР также не добавляют им оптимизма, свидетельствуя о замедлении китайской экономики.

Японский индекс Nikkei на этом фоне теряет больше 1%. Шанхайский CSI 300 снижается в пределах 0,2%, гонконгский Hang Seng торгуется в нуле. Европейские площадки на открытии опустились в среднем чуть менее чем на 0,5%.

Спрос на безопасные активы сегодня усиливается. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США сегодня опустилась ниже 2,70%. Золото дорожает. Нефть марки Brent снижается после активного роста накануне, в результате которого цена прошла выше $60 за баррель. Таким образом, настроения инвесторов указывают на слабый аппетит к риску. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,5%, до 2570 пунктов.

Из интересных макроэкономических новостей сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ФРС на заседании экономического клуба в Вашингтоне. Джером Пауэлл будет стремиться вновь убедить участников рынка в намерении с осторожностью подходить к изменениям в монетарной политике, подтвердит хорошее состояние экономики США, а также отметит усиление рисков для продолжения экспансии.

Техническая картина демонстрирует, что момент по индексу S&P500 слабеет, что может означать сохранение неопределенности относительно скорого восстановления до недавних пиков. Волатильность в ближайшие дни может сохраниться из-за отсутствия сильных драйверов роста. Индекс RSI остается ниже 50 — уровня, который необходимо преодолеть для подтверждения начала уверенного движения вверх и завершения коррекции.