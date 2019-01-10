В ходе первой январской сессии благодаря росту спроса на риск доходность ОФЗ со сроками до пяти лет включительно снизилась на 17–20 б. п., а на более длинном участке – на 26–28 б. п. Позднее доходность бумаг изменилась несущественно. Обороты торгов составили 18 млрд руб.

Ставки свопов снизились после длинных новогодних праздников, следуя за курсом рубля, который в отсутствие локальных участников рынка укрепился на 4%. Снижение ставок свопов в основном обеспечили нерезиденты: ставки однолетнего свопа опустились более чем на 25 б. п. При этом на рынке сохраняется значительный объем долларовой ликвидности: базис овернайт остается положительным, и локальные игроки совершают покупки в коротком участке кривой. Ставка валютного свопа овернайт к концу дня повысилась с 7,55% до 8,75%, средневзвешенное значение составило 7,93%. Межбанковская ставка овернайт держалась в диапазоне 7,25–7,75%.

Мы ожидаем, что сегодня ставки останутся без изменений, поскольку ралли в рискованных активах, вероятно, затормозится, считают стратеги Sberbank Investment Research.



