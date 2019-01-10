Ралли ко Дню Благодарения мы не увидели. Рождественское ралли также обошло на этот раз рынки стороной. На новогоднее ралли уже никто и не надеялся. Но к счастью, оно все же случилось. Хороший рост сразу по всему фронту бумаг принес участникам рынка свежую волну надежд. И вчерашний день, вполне возможно, стал завершающим в недельной череде после новогоднего роста.

Позитива с утра было достаточно много, и связан он был, прежде всего, с успешным завершением американо-китайских переговоров по торговле и тарифам. И азиатские, и европейские рынки отреагировали на эту новость достаточно бурно и показали рост в пределах плюс-минус 1%. В принципе на аналогичную реакцию можно было бы надеяться и в ходе основной американской торговой сессии. И действительно, открытие торгов прошло бодро и оптимистично.

Однако оптимизм продержался недолго, и уже через час после начала силы быков стали иссякать, и котировки всех основных индексов скатились к нулевым отметкам. И возможно, мы бы даже увидели и более негативный сценарий развития событий, если бы не нефть. В 18-30 мск вышла статистика по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которая дала толчок к 4-х процентному росту цены на черное золото, и которое, в свою очередь, поддержало котировки акций на фондовом рынке.

Рост цен на черное золото, естественно, отразился в первую очередь на цене акций нефтедобывающих компаний, которые в новом году продолжают покорять все новые и новые вершины. Лучшими среди них стали вчера акции одного из лидеров на рынке сланцевой нефти — компании Chesapeake Energy (CHK, +12,65%). Вообще, рост акций этой компании с момента достижения дна 24 декабря составил уже 68%! Здесь конечно сказывается эффект низкой базы, но все равно эта цифра поражает воображение.

Еще одним героем вчерашнего дня стали акции Micron Technology (MU, +5,06%), взлетевшие более чем на 5% на сообщении о том, что компания сотрудничает с Qualcomm (QCOM, +1,18%) в области разработки чипов для беспилотных автомобилей.

Также весьма позитивно встретили инвесторы и сообщение о том, что автомобилестроительные гиганты Volkswagen и Ford (F, +4,18%) будут развивать более тесное и глубокое сотрудничество.

Что же касается главных лузеров вчерашнего дня, то им, безусловно, стал телекоммуникационный гигант AT&T (T, —3,77%), потерявший почти 4% своей капитализации. Массовая распродажа акций этой интереснейшей компании началась после сообщения о том, что AT&T планирует значительное сокращение своих сотрудников, по крайней мере в 10 своих операционных центрах по всей стране. Инвесторы очень не любят такие заявления и всегда нервно на них реагируют.

Ожидания рынка 10 января

Если вчерашний день начинался с позитива и поэтому вполне логично было ожидать роста цен, что, собственно, в конечном счете и произошло, то сегодня мы наблюдаем на рынке совершенно другой расклад сил. Нет, к счастью ничего страшного не случилось, но и позитива не прибавилось. А после некоторого «переваривания позитива» стало понятно, что этого самого позитива не так уж и много. Позитивное завершение торговых переговоров между США и Китаем вещь, конечно, хорошая, но, если честно, конкретики там не очень много, и до конца никто не понимает — о чем же стороны все же договорились? Ясно пока только одно: будет активно идти подготовка встречи в верхах, которая должна состояться в ближайшие 1,5 месяца (до 1 марта). И, зная переменчивость взглядов Трампа и хитрость китайцев, только по ее завершению и после подписания конкретных договоров можно будет говорить о каких-либо успехах в этой сфере. А пока еще, как говорится, бабушка надвое сказала, и слишком уж радоваться результатам прошедших переговоров точно не стоит.

Кроме того, свои «3 копейки» в негатив добавила китайская статистика по продажам авто, которые впервые за 20 лет ушли в минус. С одной стороны, это было вполне ожидаемо, но, с другой стороны, конечно, неприятно понимать, что аналитики, твердящие уже достаточно длительное время, что в Китае все не так уже хорошо, а будет еще хуже, правы. И сам факт замедления китайской экономики, безусловно, будет давить на мировые рынки всего и вся.

Вот такая внешняя среда наблюдается сегодня с самого утра. И поэтому и азиатские, и европейские рынки торгуются в небольшом минусе. Также потери в полпроцента наблюдаются и во фьючерсам на основные американские индексы.

Кроме того, чисто технически и Dow Jones, и S&P500 подошли сейчас к своим линиям сопротивления снизу. Пробитие этих линий будет означать слом коррекционного понижательного движения, которое мы наблюдали в течение фактически всего 4-го квартала. Это, конечно, хорошо! Но просто так легко и без проблем такие уровни сразу не проходят и здесь должна быть по крайне мере чисто техническая остановка.

Ну и плюс нефть. Она тоже решила взять паузу и торгуется сегодня с потерями более чем в 1% к вчерашнему закрытию.

Короче, как видим, все одно к одному. Остановка явно назрела. Наверное, нужно подвести черту под маленьким новогодним ралли, осмотреться, оценить перспективы и только потом идти дальше. Правда, вопрос "куда?" остается открытым.

А сегодня — пауза в росте и небольшая коррекция в пределах 0,5%.