В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Мосэнерго” (+2,95%) и котировки “Магнита” (+2,53%). В лидерах падения были привилегированные и обыкновенные акции “Ростелекома” (-2,99% и —2,67% соответственно).

С технической точки зрения акции “Магнита” проверяют на прочность верхнюю границу среднесрочного диапазона 3440-3765 руб при умеренной силе восходящего тренда. На данный момент имеет смысл сохранять краткосрочные “длинные” позиции с расчетом на дальнейший рост в район 3900 руб и установкой стоп-лосса чуть ниже 3700 руб. Открывать новые “длинные” позиции от текущих отметок было бы опасно в связи с ограниченной силой “быков”.



