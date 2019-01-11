В четверг на развивающихся рынках акций, включая российский, сохранялся спрос — трейдеры ожидают паузы в цикле ужесточения денежной политики ФРС США, а также прогресса в переговорах между США и КНР по вопросам торговли. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Магнит (MGNT, +3.6%), Аэрофлот (AFLT, +3.0%), Татнефть (TATN, +2.0%), Лукойл (LKOH, +1.8%), МТС (MTSS, +1.6%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Обыкновенные акции авиакомпании ЮТэйр (UTAR) подорожали на 15.0%, Аптечной сети 36.6 (APTK) — на 6.9%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) — на 5.4%, ТГК-1 (TGKA) — на 5.2%.

Фондовые индексы США повысились в среднем еще на 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским индексам также наблюдается некоторое повышение.

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы оказать поддержку котировкам российских бумаг в начале торгов. Вместе с тем, данные технического анализа указывают на возможность приостановки роста вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 66.5 — 67.0 по паре доллар-рубль.