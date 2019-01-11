Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС в Экономическом клубе Вашингтона.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,45%, закрывшись на отметке 2596,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,51%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,7314%, а индекс развивающихся рынков MSCI подскочил на 0,4 процента до самого высокого уровня за пять недель.

Джером Пауэлл озвучил тезисы, опубликованные ранее в протоколах последнего в 2018 году заседания американского регулятора. ФРС может проявить большую гибкость при корректировке своей политики, если ситуация в экономике начнет ухудшаться. Он также отметил, что размер баланса ФРС будет значительно меньше, чем сейчас, что означает продолжение постепенной откачки ликвидности с рынков.

От своих минимальных отметок, установленных в декабре 2018 года к текущему моменту, S&P 500 вырос порядка 11% и его дальнейшее восхождение может прервать уровень 2600 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,28%, закрывшись на отметке $61,20 по эталонному сорту Brent.

После декабрьских минимумов рост нефтяных фьючерсов Brent и WTI превысил 20% и сейчас формально они вступили в "бычью" зону. Однако при смене настроений игроков на американских биржах цены на нефть могут подвергнуться серьезной коррекции.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,83%, закрывшись на отметке 2434,15 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление расположено на 2450 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 113600 пунктов. Сопротивления по-прежнему расположены на 115000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,91, снизившись на 0,21% по отношению к американскому доллару.

В последние несколько дней пара рубль-доллар продолжает борьбу за уровень 67, закрепление под которым может открыть дорогу в район 66. В противном случае рубль вновь может протестировать отметку 68.