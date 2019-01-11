Хотя глобальное ралли в рисковых активах утихло, второй рабочий день в России после длинных праздничных выходных ОФЗ также завершили на позитивной ноте. По итогам торгов доходности длинных выпусков снизились на 4-7 бп, среднесрочных — на 2-5 бп, коротких — практически не изменились. С утра динамика на рынке ОФЗ определялась преимущественно покупками со стороны локальных управляющих активами, а ближе к вечеру основной тон на рынке задавали инвесторы из США. В других сегментах рынка движений почти не было. Исключение составил ОФЗ-52001 (+4 бп к реальной доходности) и ОФЗ-29012 (-0,1 пп в цене). Оборот торгов на МосБирже вновь оказался довольно высоким относительно уровней декабря, составив 21,9 млрд руб. Облигации других развивающихся стран показывали разнонаправленную динамику; самые значительные изменения были зафиксированы в Бразилии (10-летние облигации +13 бп в доходности) и Филиппинах (-26 бп соответственно).

Несмотря на улучшение внешней конъюнктуры, мы по-прежнему придерживаемся осторожного взгляда на длинные ОФЗ с фиксированным купоном, особенно на текущих уровнях. Основная причина заключается в том, что в краткосрочной перспективе мы отмечаем больше рисков снижения, нежели повышения котировок. В частности, нерезиденты вновь могут начать сокращать позиции в случае повышения геополитических рисков и/или снижения оптимизма относительно мягкой риторики ФРС или прогресса в торговых переговорах между Китаем и США. Перспектива роста инфляции в России усиливает этот риск, поскольку по-прежнему велика вероятность, что в ответ ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику (хотя это не является нашим базовым сценарием). Стоит отметить, что опубликованная вчера обновленная оценка инфляции за 2018 г. оказалась выше ожиданий рынка и ЦБ (она была пересмотрена до 4,3% с 4,2%). В то же время мы полагаем, что текущая конъюнктура рынка должна способствовать уменьшению наклона кривой, о чем мы писали в среду.