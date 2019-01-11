Дикси планирует продать московские супермаркеты с целью снижения долговой нагрузки (по состоянию на 30 сентября 2018 г. коэффициент чистый долг/EBITDA компании составил 2,0x). Брэнд Виктория был приобретен Дикси в 2011 г. за 25,6 млрд руб. Общая численность данной сети составляет 129 магазинов, работающих в трех регионах страны, из которых 50 – в московском регионе. В последнее время при общем замедлении роста операций Дикси формат супермаркетов сохранил прибыльность, что позволило компенсировать ухудшение показателей формата дискаунтеров.

Для X5 формат супермаркетов привлекателен со стратегической точки зрения. По оценкам компании, среднегодовой рост данного формата за 2017–2021 гг. составит 4,1%. На наш взгляд, его привлекательность подкрепляется отсутствием у X5 реального конкурента на федеральном уровне и благоприятной перспективой расширения сети на среднесрочном горизонте. В конце 2017 г. компания купила у О’Кей 32 супермаркета за 6.7 млрд руб. Оценку этой сделки мы считаем привлекательной. Упомянутые выше четыре супермаркета, как мы полагаем, требуют незначительных капитальных вложений. Мы ожидаем появления дополнительной информации о других супермаркетах Виктории.

По нашим прогнозам, в 2019 г. выручка X5 повысится на 14%, рентабельность EBITDA останется вблизи 7%. Наша модель предполагает 12-месячную дивидендную доходность на уровне 4%. С начала года котировки акций выросли на 8%. В настоящий момент компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA за 2019 г. на уровне 5,7x. В сегменте продовольственной розницы наибольшее предпочтение мы отдаем акциям X5 Retail.