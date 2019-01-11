Московская биржа опубликовала операционные показатели и данные по остаткам на клиентских счетах за декабрь, т. е. за 2018 год.

В декабре объемы торгов были сравнительно слабыми, если оценивать среднесуточный оборот: прослеживается помесячное снижение объемов в акциях (на 15%) и на валютном рынке (на 1%), тогда как объемы денежного рынка в декабре оставались на ноябрьских уровнях. В облигациях объемы упали на 24% в декабре по сравнению с ноябрем, когда был зафиксирован их помесячный рост на 42%. Помесячный рост контрактов в сегменте деривативов составил 5%.

За весь 2018 год по сравнению с 2017 годом объем торгов в акциях увеличился на 18% (мы ожидали роста на 21%). В облигациях объемы выросли на 28% (мы моделировали 35%<й рост). На денежном рынке объемы снизились на 4% (мы ожидали сокращения на 2%), на валютном рынке в 2018 году объемы не изменились в сравнении с 2017 годом (мы прогнозировали рост на 6%), тогда как число контрактов в сегменте деривативов уменьшилось на 5% (мы ожидали снижения на 7%).

Ноябрьское помесячное падение средних остатков на рублевых счетах клиентов на 24% в декабре сменилось 19%<м ростом до 75,8 млрд руб. Как и ожидалось, ноябрьское падение оказалось сезонным (существенное уменьшение остатков на рублевых счетах прослеживалось в ноябре как 2016, так и 2017 года). При этом остатки на долларовых счетах выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 24% (в ноябре было зафиксировано их помесячное снижение на 10%), а остатки на счетах в евро увеличились на 8% в декабре после ноябрьского снижения на 1%. В результате остатки на счетах в евро теперь составляют 60% совокупных остатков на счетах клиентов по сравнению с 50% в декабре 2017 года, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



