Подавляющее большинство мировых фондовых площадок торгуется сегодня в зеленой зоне благодаря признакам прогресса в торговых переговорах между КНР и США и мягким комментариям ФРС. Китайский вице-премьер посетит США в конце января для продолжения диалога с американскими коллегами, что инвесторы оценивают как признак успешного переговорного процесса. Заметное укрепление юаня положительно сказывается на азиатских площадках. Японский индекс Nikkei на этом фоне растет почти на 1%. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng набирают больше 0,5%. Европейские площадки открылись в небольшом плюсе.

Присутствует и характерный для пятницы спрос на безопасные активы. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США сегодня снижается к 2,71% после активного роста накануне. Золото дорожает. При этом нефть марки Brent продолжает прибавлять в цене и торгуется выше $61 за баррель. Таким образом, на протяжении всей недели настроения инвесторов остаются позитивными. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 повысится на 0,1%, до 2600 пунктов.

Из важных макроэкономических новостей сегодня стоит обратить внимание на данные по базовому индексу потребительских цен за декабрь. Консенсус предполагает рост показателя на 2,2% в годовом выражении и на 0,2% за месяц. Динамика общего индекса, который включает в себя цены на продукты питания и топливо, может оказаться негативной, учитывая прошедшую коррекцию в ценах на нефть. В целом можно отметить, что инфляция остается около таргета ФРС в 2%, что не предполагает резких изменений монетарной политики.

Техническая картина свидетельствует о том, что у «быков» по-прежнему достаточно сил. Это может означать попытку возврата S&P500 к значениям в 2615 и 2635, где располагаются 100-дневная и 50-недельная средние. Индекс RSI продолжает восстановление, что можно назвать благоприятным знаком для широкого рынка. В то же время ждать бурного линейного роста сложно, учитывая масштаб прошедшей коррекции, которая негативно отразилась на настроениях инвесторов. Восходящая динамика будет сопровождаться периодическими откатами и сохранением повышенной волатильности.