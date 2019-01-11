После вчерашней утешительно-вдохновляющей речи Председателя ФРС Джерома Пауэлла ситуация на мировых рынках явно стабилизировалась. Падать больше никому не хочется, и поэтому, работая от обратного, если не будем падать, то надо расти. Однако ожидать слишком уж бурного роста пока точно не стоит.

Американские индексы и так своим постновогодним рывком продемонстрировали лучший старт за последние 13 лет, начиная с января 2006 года. Многие, правда, тут же вспомнили, что 2006 год стал стартом роста, который завершился в итоге «ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИЕЙ» 2008 года. Не идем ли мы туда же? Признаков этого пока нет, но тени прошлого не дают нам спать в настоящем. Но это так — отступление на общую тему.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то вчерашние облака на финансовом небе разбежались в разные стороны и осталась лишь «дымка», которая пока никому и ничему не угрожает. По крайней мере ни азиатские, ни европейские рынки не видят препятствий для роста. В Азии торги повсеместно завершились в зеленой зоне. Больше всех прибавили японцы — их основной индекс Nikkei — 225 вырос почти на 1%. На 3\4 процента поднялся китайский Shanghai Composite, и это хороший знак после выхода разочаровывающих данных по продажам авто по итогам декабря, которые показали отрицательную динамику впервые за последние 20 лет.

Европа также, судя по всему, желает завершить текущую неделю на позитиве. Здесь оптимизма, правда, поменьше, чем в Азии, и идет упорная борьба между быками и медведями с определением, кто же сейчас сильнее. Пока небольшой перевес у быков, и все основные европейские индексы стоят на 1-2 десятых процента выше нулевых отметок.

Еще более осторожно ведут себя фьючерсы на основные американские индексы. Если они и отрываются от нуля, то ненадолго и совсем чуть-чуть — буквально на пару сотых процента вверх или вниз. Все же необходимость паузы в росте на рынке ощущается достаточно сильно. Вчера паузу решили не делать, но тем более актуальной она становится сегодня.

Так что локальные ожидания на рынке фактически такие же как и вчера — остановка и проторговка текущих уровней с возможным небольшим снижением. Но все же пока, если такое снижение и случится, то его надо воспринимать именно как техническую остановку и возможность зайти в какие-то наиболее интересные акции.

Из того, что видится сейчас с учетом всех рисков возможного снижения наиболее привлекательным — это акции AT&T (T), First Solar (FSLR) и Starbucks (SBUX). Первые из них хороши прежде всего своими дивидендами, а также тем, что они все относятся к категории защитных акций. А вот оставшиеся две привлекают сейчас тем, что они очень хорошо прошли «период локальных распродаж» в октябре — декабре и смотрятся явно сильнее рынка. Так что при позитивном развитии событий от них можно ожидать хорошего роста в самое ближайшее время. Ну и к этому, конечно же, надо добавить акции General Electric — кажется, их все же пора покупать поскольку кризис в этой интереснейшей компании явно подошел к концу.

Общий же прогноз на сегодняшний день — колебания индексов вблизи нулевых отметок с отыгрыванием отдельных идей в отдельных акциях.