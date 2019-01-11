После новогодних праздников во всем мире, а также после длинных новогодних и рождественских каникул в России деловая жизнь вернулась в обычное русло. На предстоящей неделе ожидается много важных событий.

Понедельник

В ночь на понедельник, 14 января, в России наступит неформальный праздник, получивший в народе парадоксальное название «Старый Новый год», прозванный за рубежом «русским Новым годом». Тем не менее, с утра в понедельник в России обычный рабочий день, и никаких послаблений! И уже рано утром мы, как и весь мир, сможем ознакомиться со статистикой нашего соседа Китая по торговому балансу, а также по объемам экспорта и импорта за декабрь 2018 года. Рынок ожидает, что сальдо торгового баланса КНР за декабрь вырастет более чем на 13% в долларовом эквиваленте и составит $50,7 млрд, а объем экспорта китайских товаров в годовом исчислении за декабрь увеличится на 5,4%. Ожидаемая нами динамика пары USD/CNY находится в пределах 6,78-6,83 юаней за доллар.

Вторник

Во вторник, 15 января, основным ньюсмейкером дня станет Великобритания. В этот день в британском парламенте будет проходить голосование по вопросу о Brexit и предстоящей сделке с Евросоюзом. Если парламентское большинство не поддержит предложенные правительством Терезы Мэй условия соглашения с Брюсселем, правительство должно будет представить новый план выхода из ЕС в течение трех дней. Британский фунт стерлингов в условиях политической неопределенности торгуется на минимумах. Мы полагаем, что торги парой GBP/USD на следующей неделе пройдут в коридоре $1,272-1,280 за фунт стерлингов.

А в России на валютном рынке состоится не менее важное событие. Со вторника ожидается «возвращение короля», то есть возобновление Банком России покупок валюты на Московской бирже. И рынок тревожно ожидает этого события, так как на рубль оно может оказать, скорее, негативное влияние, чем позитивное. Ожидаем на будущей неделе по паре USD/RUB торги в диапазоне 67-68 руб., а по паре EUR/RUB – в границах 77-78 руб.

Среда

Среда, 16 января, станет весьма насыщенным информацией днем. В первой половине дня выйдет статистика по индексу потребительских цен в Великобритании за декабрь. Рынок ожидает роста инфляции в декабре на 2,3% в годовом исчислении. Чем выше окажутся темпы инфляции, тем скорее Банк Англии повысит процентную ставку.

Во второй половине дня выйдет статистика по розничным продажам в США за декабрь в месячном и годовом исчислении. Напомним, что в ноябре розничные продажи за месяц выросли на 0,2%.

В 18.30 (мск) в США выйдут данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за неделю. На прошлой неделе товарные запасы нефти сократились на 1,68 млн баррелей, хотя рынок ожидал большего сокращения. Торговый диапазон по нефти смеси Brent ожидаем на уровне $60-62 за баррель.

А в 22.00 (мск) в США выйдет очередной обзор ФРС «Бежевая книга», посвященный экономическому развитию тех штатов США, где находятся федеральные резервные банки. Чем оптимистичнее окажутся данные отчета, тем больше они повлияют на укрепление доллара.

Четверг

В четверг, 17 января, значимых событий будет не так много, но те, что произойдут, будут действительно важными. С утра Китай опубликует статистику по росту своего могучего ВВП за четвертый квартал 2018 года. Напомним, что в третьем квартале ВВП Поднебесной вырос на 6,5% в годовом исчислении, пессимисты прогнозируют, что в четвертом квартале рост китайского ВВП может замедлиться до 6,3%, а оптимисты уверены, что Китай в четвертом квартале как минимум сохранит темпы роста третьего квартала.

Днем выйдет статистика по инфляции в еврозоне за декабрь. Консенсус европейских аналитиков ждет, что в декабре темпы инфляции перестали замедляться, и за последний месяц года индекс потребительских цен прибавил целых 2% в годовом исчислении. Прогнозируем диапазон торгов для пары EUR/USD в пределах $1,151-$1,160 за евро.

Пятница

С утра в пятницу, 18 января, Япония опубликует свою статистику по инфляции за декабрь. Напомним, что индекс потребительских цен в Японии за ноябрь вырос всего на 0,8% в годовом исчислении. Декабрьские данные, скорее всего, больших сюрпризов не преподнесут. Актуальный торговый коридор по паре USD/JPY составляет 107,5-108,5 иен за доллар.

Ну а теперь значимая новость для России. В пятницу будут опубликованы данные, касающиеся сальдо торгового баланса РФ за ноябрь. Напомним, что в октябре оно было положительным и составляло почти $20 млрд. Влияние этой новости на курс рубля, скорее всего, не будет существенным.

В 16.30 (мск) Канада, не отставая от других развитых стран, опубликует статистику по инфляции за декабрь. Рынок ожидает роста годовой инфляции в Канаде за декабрь на 1,8%. Наши ожидания по паре USD/CAD находятся в рамках 1,315-1,33 канадских доллара за доллар США.