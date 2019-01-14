Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на отрицательной территории, прервав пятидневный рост в ожидании сезона отчетов компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01%, закрывшись на отметке 2596,26 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,6972%, продемонстрировав самое большое падение более чем за неделю.

В конце прошлой недели уровень 2600 по индексу S&P 500 стал непреодолимой преградой на пути "быков". На мой взгляд, игроки были слишком оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР, которые, как и ожидалось, не стали прорывными. Следующим шагом в этой эпопеи будет визит в Вашингтон китайского вице-премьера Лю Хэ в конце января. Сейчас же инвесторы направят свое внимание на стартующий на этой неделе сезон отчетов американских компаний, который откроют JPMorgan и Citigroup. По данным Reuters, эксперты ожидают, что в 2019 году прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% на акцию по сравнению с 23,5% в 2018 году.

После рекордного роста на прошлой неделе, в ходе которого фьючерсные контракты на эталонный сорт Brent подорожали порядка 7%, а на WTI порядка 9%, нефтяные котировки Brent в пятницу снизились на 0,9%, закрывшись на отметке $60,65.

На данном этапе цены на нефть все еще сильно коррелируют с динамикой американских бирж и скорее всего какое-то время данная тенденция останется в силе, а значит "быкам" стоит быть особенно осторожными, так как смена настроений заокеанских игроков может негативно отразиться на стоимости "черного золота".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,44%, закрывшись на отметке 2444,45 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление расположено на 2450 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114000 пунктов. Сопротивление расположено на 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,87, скромно укрепившись на 0,05% по отношению к американскому доллару.

Со вторника министерство финансов РФ в рамках бюджетного правила возобновит покупку валюты на открытом рынке. В связи с чем с 15 января по 6 февраля по информации ведомства ежедневный объем покупки будет составлять 15,6 млрд рублей.

На мой взгляд, закупка валюты Минфином хоть и не обрушит курс рубля, но может помешать его значительному укреплению в будущем. Сейчас пара рубль-доллар продолжает бороться за уровень 67, закрепление под которым может открыть дорогу в район 66.