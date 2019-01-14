Торги на Московской бирже открылись снижением по рублевым парам на фоне дорожающей нефти. Как только на нефтяном рынке началась нисходящая коррекция, рубль ушел в минус по отношению к иностранным валютам. К доллару он ослабился до 67,16 руб., к евро – до 77,28 руб.

С прекращением падения цен на нефть и их ростом, рубль отыграл дневные потери и закрыл день в плюсе. Курс доллара закрылся на отметке 66,87 руб., курс евро – на 76,70 руб.

На часовом периоде в паре доллар/рубль формируется треугольная формация. Треугольник является фигурой продолжения тренда. А поскольку на обозначенном периоде локальный тренд «медвежий», то цена должна выйти вниз к 66,50 руб. за доллар США.

Баррель Brent в Азии подешевел на 1%, до $59,79. Если к открытию торгов давление на нефть усилится, торги по доллару откроются ростом в районе 67,05-67,10 руб. Как видите, на текущий момент противоречивая картина по доллару. На рынке Форекс доллар тоже демонстрирует смешанную динамику.

Если сегодня мы не увидим прорыва к 66,50 руб. за гринбек со стороны продавцов и торги закроются выше 66,80 руб., то во вторник стоит ожидать укрепление доллара до 67,70 руб. Пара евро/рубль, скорее всего, в понедельник сохранит боковое движение около 77 руб.

Снижение опасений по торговой войне между США и Китаем продолжит оказывать положительное влияние на рубль.



