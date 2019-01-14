После удачной прошлой недели понедельник ведущие фондовые площадки мира начали со снижения на фоне слабой статистики по торговле в Китае. Снижение импорта и экспорта из КНР оказалось самым значительным за два года. Это свидетельствует о негативном влиянии на экономику торговых войн, что беспокоит инвесторов. Шанхайский индекс CSI 300 и гонконгский Hang Seng теряют на этом фоне порядка 1%. Японский фондовый рынок сегодня закрыт на выходной. Европейские площадки открылись в минусе перед выступлением премьер-министра Великобритании по теме Brexit.

Перед стартом сезона отчетности за четвертый квартал 2018-го в США растет спрос на безопасные активы. Доходность по десятилетним американским казначейским облигациям сегодня опускается ниже 2,70%. Золото при этом дорожает. Нефть марки Brent дешевеет второй день и уже опустилась ниже $60 за баррель. Таким образом, настроения инвесторов свидетельствуют о слабом аппетите к риску. Возможна фиксация позиций перед началом сезоном отчетности, который обещает продемонстрировать первое за почти два года заметное замедление темпов роста прибыли компаний. В то же время акции выглядят привлекательно с точки зрения оценки. Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, индекс S&P500 на предстоящих торгах снизится на 0,6%, до 2580 пунктов.

Техническая картина пока не позволяет говорить об окончании коррекционного движения и уверенном развороте индекса широкого рынка вверх. Отсутствие новой вершины говорит о некоторой слабости «быков, что не позволило S&P500 штурмовать отметки 2615 и 2635, где располагаются 100-дневная и 50-недельные средние.

Сегодня до открытия основной сессии свой отчет представит первый крупный представитель американского бизнеса Citigroup. От компании ожидается рост прибыли. При этом возможны слабые показатели выручки в международном сегменте, в частности из Азии, на фоне замедляющейся мировой экономики.