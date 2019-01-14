Итоги пятницы, несмотря на нулевой рост, можно признать очень даже хорошими. Как впрочем и итоги всей прошедшей недели. Все индексы уверенно выросли за прошедшие 5 торговых дней в общей сложности от 2,4% по индексу DJIA-30 до 3,45% по индексу NASDAQ. Причем рост наблюдался по всем без исключения секторам. Даже защитные акции компаний, работающих в коммунальном секторе и электроэнергетике, не остались в стороне от этого процесса. Средний рост здесь составил 1,4%, и это был худший показатель по секторам. Максимальный же спрос наблюдался в акциях промышленных компаний, ведомых еще недавним абсолютным лузером — акциями General Electric (GE, +0,00%). Эти акции за прошедшую неделю выросли в общей сложности на 8,5%, а весь сектор — на 4,3%.

Единственно, что смущает в текущей ситуации, так это то, что бычий настрой участников рынка стал явно затухать. Это видно не только на движении цен, но и на снижающихся в течение всей недели торговых оборотах. В среднем они снизились за неделю где-то на 20%. Это, конечно, не много, но пугает, скорее, не абсолютные цифры, а общий достаточно уверенный понижательный тренд. Неужели быки выдохлись?

Что касается отдельных акций, на которые следовало бы обратить внимание по итогам пятничных торгов, то тут есть два безусловных лидера как со знаком плюс, так и со знаком минус. Так, лучшими в пятницу были акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM, +7,05%), выстрелившие вверх более чем на 7%. Произошло это после появления информации о том, компания пересмотрела свою прибыль за 2018 год в сторону повышения и также она сказала, что 2019 год будет еще лучше. Как видим, реакция участников рынка на этот позитив была незамедлительной.

А вот главным лузером пятницы стали акции одного из лидеров в области разработки и продаж электронных игр Activision Blizzard (ATVI, —9,37%). После того как до участников рынка дошла информация о том, что ATVI разрывает отношения со своим партнером по разработке игры Destiny — компанией Bungie — акции ATVI вдруг стали абсолютно никому не нужны, и они рухнули в пропасть почти на 10%. Что будет дальше, пока сложно сказать. Хотя адвокаты уже начали «дергаться и суетиться» и собирают под свои знамена всех недовольных для того, чтобы обвинить руководство компании в мошенничестве и манипуляциях акциями. Удастся им это сделать или нет — не известно, но в любом случае инвесторам сейчас, пожалуй, следует держаться в стороне от этих акций.

Ожидания рынка 14 января

Если итоги прошедшей недели, несмотря на ожидание коррекции к новогоднему мини ралли, оказались более чем позитивными, то текущая неделя, судя по всему, начнется с негатива. Вернее, она уже с него началась. И виной тому хитрый лис Китай. Во-первых, он объявил, что собирается пересмотреть базовые цифры по темпам роста китайской экономики в сторону уменьшения. Но об этом в принципе и так все давно уже знают. И если бы это была единственная информация, то ее бы просто проигнорировали.

Но для верности, Китай нанес второй удар. Вышедшие в выходные данные по экспорту и импорту оказались не просто плохими, а… дышащие полной безнадегой. Особенно поражает воображение цифра сокращения импорта из США (более 30%!), что свидетельствует о том, что Китай просто-напросто начал закрывать свою экономику от США. И о каких торговых договоренностях теперь может идти речь? Короче, вывод один — все плохо и будет еще хуже.

Нет, рынки этого еще к счастью не поняли и поэтому реакция сегодня из категории — могло быть и хуже. Потери и на азиатских, и на европейских рынках следует пока признать достаточно умеренными, и они ограничиваются в среднем 1% и менее. И в этом плане реакция на американском рынке даже более нервная — фьючерсы на основные индексы теряют к 13-00 мск по 1% и более. А если учесть еще и комментарии аналитиков к китайским макроданным со стороны американцев, то можно сделать вывод — ничего хорошего нам день сегодняшний не сулит.

Единственная надежда, начинающийся фактически сегодня новый сезон корпоративной отчетности. Правда, именно сегодня появится отчетность лишь одного Citigroup (C), но с завтрашнего мы начнем получать отчетность пачками. Так что все же есть шанс, что выход хорошей отчетности сможет переломить ситуацию. Но все же не сегодня.

А сегодня скрестим пальцы и будем надеяться, что рынок не грохнется слишком низко, а просто чуток откорректируется после существенного роста предыдущих дней. И поэтому несмотря ни на что, основное внимание сейчас на акции компаний, которые будут публиковать отчетность в ближайшие дни. А к этой категории относятся акции всех крупнейших банков, авиаперевозчиков Delta Airlines (DAL) и United Continental (UAL), а также акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Именно они будут определять настроение инвесторов по крайней мере на этой неделе. Ну и плюс к этому еще британцы со своим Brexit. Там тоже все не спокойно и негатив из Британии может легко перекинуться на все мировые рынки. Поэтому забудем о праздниках и начинаем работать — жестко и со стопами.