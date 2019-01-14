Одним из важных событий в период российских новогодних праздников стало возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Это способствовало росту оптимизма на международном и российском рынке акций на минувшей неделе.

Индекс РТС за неделю поднялся на 2,7% в долларах, индекс Мосбиржи вырос на 1,6% в рублях. Национальная валюта укрепилась на 1,2% по отношению к американскому доллару.

Нефть сорта Brent подорожала за неделю на 6,0% на фоне ожиданий, что снижение добычи странами ОПЕК+ поможет сократить глобальный переизбыток топлива, а также в результате вышедшей недельной статистики по запасам. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране сократились по итогам первой недели 2019 года на 1,7 млн барр. (ожидалось снижение на 2,7 млн барр.) и, по данным API, – на 6,4 млн барр. Число добывающих нефть буровых установок в США, согласно Baker Hughes, сократилось за неделю на четыре единицы, до 873 шт.

Мировые индексы продемонстрировали восходящую динамику по итогам недели: S&P 500 вырос на 2,5%, Stoxx Euro 600 прибавил 1,7%, MSCI EM – 3,7%, Shanghai Composite поднялся на 1,5%, Nikkei 225 – на 4,1%. По итогам торговых переговоров между США и Китаем (7–9 января) обе стороны сделали позитивные заявления и, по их словам, заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о январском визите вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в США для продолжения переговоров, что указывает на хороший потенциал и перспективы прогресса в торговых переговорах.

Настроения значительно улучшились, а оптимизм относительно торговых переговоров США и КНР способствовал росту интереса к рисковым активам. Тем не менее остается нерешенным вопрос финансирования администрации из-за того, что Д. Трамп и демократы не могут достичь договоренности по финансовым ресурсам для оборудования границы с Мексикой.

Мировые рынки показали позитивную динамику в ожидании паузы в росте ставок в США, а также на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая. После значительного роста с начала года рынки могут немного скорректироваться.

Сырьевые рынки продолжают свой рост в условиях значительного спроса со стороны Китая, особенно в нефти, а также ввиду ослабления американской валюты. Положительный тренд, на наш взгляд, сохранится.

Российский рынок следовал за нефтяными котировками. Учитывая значительный рост за последние две–три недели, мы считаем, что рынок возьмет некоторую паузу.