В лидерах роста к середине дня пребывали акции “ ФосАгро” (+1,03%) и бумаги “Аэрофлота” (+0,86%). В лидерах падения были котировки “Роснефти” (-2,13%) и привилегированные акции “Ростелекома” (-2,01%).

С технической точки зрения акции “Аэрофлота” в конце прошлого года устояли выше психологически важной отметки 100 руб и подошли к сопротивлению 107 руб. Показания дневного графика умеренно оптимистичны и указывают на усиление силы восходящего тренда. Наращивать “длинные” позиции, однако, стоит лишь в случае закрепления выше 107 руб с расчетом на движение в район 110 руб. От текущих отметок не исключена некоторая коррекция вниз, хотя в целом перспективы бумаг для “быков” остаются благоприятными.