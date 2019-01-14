Российский рынок акций начал торговую неделю в умеренном минусе, отыгрывая снижение основных зарубежных фондовых индексов, а также коррекцию мировых цен на нефть.

Глобальный аппетит к покупке рисковых активов охладила публикация декабрьской статистики по китайскому экспорту — впервые за последние 9 месяцев он показал снижение (-4,4% г/г.), хотя ожидалось небольшое увеличение данного показателя. Также вопреки прогнозам в декабре впервые за два года сократился импорт в Поднебесную (-7,6% г/г.). Данные изменения указывают на усиление негативных последствий для китайской экономики от торговых противоречий с США, увеличивая опасения инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики.

Статистический негатив из Китая вкупе с опасно затянувшимся политическим кризисом в США и неопределенностью, связанной с намеченным на 15 января голосованием о выходе Великобритании из ЕС, формируют негативный сантимент в отношении всей группы рисковых активов, в том числе и нефти, стоимость которой днем в понедельник скорректировалась ниже $60.

Для штурма сильной зоны сопротивления вблизи отметки 2445 пунктов по индексу Мосбиржи рынку требуется значительный позитивный стимул, однако таких драйверов на текущий момент не просматривается. При этом рост отечественного рынка, накопленный за две недели, а также угроза возвращения санкционных рисков подталкивают крупных инвесторов к фиксации прибыли.

Таким образом, по нашему мнению, на предстоящей неделе высока вероятность коррекционного снижения индекса Мосбиржи в зону 2300-2350, откуда "быки" смогут сформировать новый поход к максимумам года при улучшении внешней конъюнктуры.