Цена на нефть марки Brent развернулась вверх после падения 14 января и тестирования уровня поддержки в $59. Полагаем, что котировки продолжат консолидацию возле $60 за баррель в ближайшей перспективе.

Опасений по поводу китайско-американских отношений на мировых площадках добавили данные о сокращении торгового баланса США и Китая за декабрь. Инвесторы ожидают дальнейших действий по поддержке экономического развития со стороны правительства КНР.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+, за первую декаду января снижение составило примерно 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьскими объемами, однако это происходит более медленными темпами, чем ожидалось. Объясняется недостаточно активное снижение объемов производства климатическими условиями: России сложнее сокращать добычу в зимнее время. Вероятно, добыча будет постепенно уменьшаться в течение года приблизительно на 50 тыс. баррелей в сутки, что окажет позитивное влияние на баланс спроса и предложения.

Неопределенности на нефтяном рынке добавляют антииранские санкции США, в условиях которых Иран вынужден сократить экспорт с нужных ему 1,5 млн баррелей в сутки до 1 млн. Импорт иранской нефти в Индию в декабре увеличился на 9,4% месяц к месяцу, так как Штаты сделали исключение для этой страны, а также для Турции, Китая, Греции, Италии, Южной Кореи, Японии и Тайваня, разрешив им закупать нефть в Иране. Турция возобновила покупки иранской нефти примерно на 54 тыс. баррелей в сутки. Однако США не собираются продлевать это разрешение на следующие полгода.