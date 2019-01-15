Вчера в середине сессии котировки золота поднялись до уровня $1 295,9 за унцию после объявления о приобретении Newmont Mining Corp компании Goldcorp. До открытия рынка в США цена унции скорректировалась вниз до $1 288, а сегодня утром вернулась к отметке до $1 290.

Вице_председатель ФРС Ричард Кларида вчера в интервью Fox Business Network сделал ряд комментариев, которые соответствовали осторожным заявлениям глав федеральных банков США, прозвучавшим в последние две недели, и поддержали цены на золото. Ричард Кларида отметил, что не видит признаков рецессии. При этом он сказал, что темпы роста мировой экономики замедлились и что ФРС “проявит терпение” при повышении ставок в текущем году.

Вчера на рынок золота также повлияло объявление о крупнейшей сделке в золотодобывающей индустрии: Newmont Mining Corp. приобретет Goldcorp Inc., сумма сделки составляет $10 млрд. Новая компания планирует ежегодно добывать 6–7 млн унций золота, а эффект синергии на уровне прибыли до налогообложения ожидается сравнительно небольшой – до $100 млн в год. Сделка была заключена всего через три месяца после того, как Barrick Gold Corp. приобрела Randgold Resources Ltd. за $5,4 млрд и свидетельствует о продолжении процессов консолидации в отрасли. На данном этапе золотодобывающая отрасль является достаточно фрагментированной, поскольку даже после сделки на две крупнейших компании (Newmont Goldcorp и Barrick) будет приходиться менее 14% глобального рынка с точки зрения объемов добычи.

Сегодня главным событием станет голосование в британском парламенте по выходу Великобритании из ЕС, которое начнется в 22:00 по московскому времени, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.