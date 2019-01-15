В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Магнита” (+2,41%) и привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (+1,99%). В лидерах падения были привилегированные акции “Транснефти” (-1,00%) и котировки “Газпрома” (-0,73%).

С технической точки зрения акции “Газпрома” приостановили повышение, начатое в конце прошлого года. Показания дневного графика говорят об умеренной силе восходящего тренда и наличии потенциала роста до входа в зону перекупленности. До завершения дня ниже 159 руб имеет смысл сохранять краткосрочные “длинные” позиции или частично фиксировать прибыль. При преодолении 161,50 руб бумаги могут направиться в район 163-164 руб, а при пробитии 159 руб скорректироваться к 155 руб.



